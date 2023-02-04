Oto sanayide kar mesaisi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde yoğun kar yağışı uyarısında bulundu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hafta sonu kar yağışının beklediğini söyleyerek “Kıymetli hemşerilerim, 16.00 itibarıyla Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan bilgilere göre İstanbul’da; cumartesi ve pazar günü karla karışık yağmur beklenmektedir. Lütfen tedbirli ve dikkatli olalım. Gelişmelerden sizleri sürekli bilgilendireceğiz” ifadelerini kullandı.

KIŞ LASTİĞİ TAKTIRMAMANIN CEZASI 2 BİN 568 LİRA

Ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık’ta başlamıştı. Kış lastiği taktırmamanın cezası 1 Ocak’ta itibariyle 2 bin 568 oldu.

Oto sanayilerde kar yağışı başlamadan araç bakımları ve lastik değişimleri için hareketlilik yaşanıyor.

Oto tamir ustaları da araç bakımı yaptırmanın önemine dikkat çekerek sürücülere uyarılarda bulundu.

Özellikle hava şartlarından dolayı aracın bakımı, lastiklerin değiştirilmesinin büyük önem taşıdığını söyleyen Ersay Dönmez, filtre, yağ, silecek değişimleri yapılmasını önerdi.

Radyatör ve cam suyunun donmaması için antifriz konulması uyarısında bulunan Dönmez, araçlarda zincir ve çeki halatı bulundurulmasın aktardı.

Dönmez, şöyle konuştu:

*Kış geldiğinde araç sürücülerinin bakım yaptırması gerekiyor. Bu bakımda aracın hava, yağ ve polen filtrelerine bakıyoruz.

*Motor yağını kontrol ediyoruz, olmazsa olmaz antifrizleri değiştiriyoruz. Kış bakımında aracın kar lastiği yoksa, takılması lazım. Şimdi de yoğunluğumuz var. Eğer zamanında bakım yaptırmazsanız aracınız daha büyük masraf çıkartır.

*Bakım masrafı motorun hacmine göre değişiklik gösteriyor. Örneğin 1.6 motor için periyodik bakımın maliyeti 2 bin 700 civarındadır.

*Bu 7-8 bin liraya kadar çıkıyor. Ama bakım yapılmadığı için kayış kopsa, araç susuz kalsa motorun masrafı 15-20 bine çıkar.

YAĞI DEĞİŞTİ, BALATALARINA, SUYUNA BAKILDI

Aracının bakımı için oto sanayiye gelen Cem Boduroğlu ise “Aracın her ocakta senelik bakımını yaptırıyorum. Yağı değişti, balatalarına, suyuna bakıldı. Kilometresi kontrol edildi. Buradaki çocuklar antifriz seviyesini de ölçtü, -20’ye kadar dayanacağını söylediler, önümüzdeki günlerde kar yağacak diyorlar içim rahatladı. Kış lastiği taktırmıyorum, aracımda 4 mevsim lastik var ve yeni onlara da baktılar” diye konuştu.

LASTİKLERİN DEĞİŞİM ÜCRETİ 300 LİRADAN BAŞLIYOR

Lastikçi Özkan Temel de şöyle konuştu:

*Lastik bakımını yaparken diş derinliklerini ölçerek, havalarına bakıyoruz. Kış lastiklerinin -7 derecenin altında vakumları olduğu için yol tutuşu sağlam oluyor.

*Kış lastiği olmazsa kaza riski artar, fren mesafesi uzar. Yolda kalma ihtimaliniz yüksek olur. Pazar günü kar yağışı bekleniyor diye yoğunluğumuz var. Bu dönemde bize gelenler en çok kaymadan şikayet ediyor. Yeteri kadar yağmur yağmadığı için yerlerde toz fazla hafif çiğ yaptığı zaman araçlar sabun gibi kayar.

*4 lastik değişim ücreti 300 liradan başlıyor, ciplerde bu rakam 500 lirayı buluyor. Tek lastiğin fiyatı ise bin liradan başlıyor 5 bin liraya kadar çıkıyor. 4 mevsim lastiği hem 6 ayda bir değiştirmemek hem de daha ekonomik olduğu için tercih ediyorlar ama önermiyoruz.

*O lastiklerin üzerinde kar ibaresi olduğu için sadece ceza yemezsiniz ancak yazın yaz kışın da kış görevini tam anlamıyla görmez. Kışın spor ayakkabıyla yazın da botla yürüyemezsiniz, ikisinin özelliği de farklıdır.

Aracı devamlı antifrizde kullanmak gerektiğini belirten Turgay Kıvanç ise “Mevsim kış İstanbul’da da kar yağışı bekleniyor. Araç bakımı yaparken antifrizin olup olmadığına, yağ bakımlarının düzenli yapılıp yapılmadığına bakarak lastikleri mutlaka kontrol ediyoruz. Aracı devamlı antifrizde kullanmak gerekiyor ama kötü bir alışkanlık var her su eksildiğinde ilave su ekleniyor bu da motorun ömrünü kısaltıyor. Standart bir aracın antifriz masrafı 300 ile 500 lira arasında değişir. Dizel bir aracın bakım maliyeti ise bin 500 lira ile 3 bin lira arasında değişiyor. Kış bakımını da dahil edersek 3 bin 500 lirayı bulur” diye konuştu.