Otobüs şoföründen camı kıran yolcuya: Geber ulan

İstanbul Avcılar’da otobüsten inerken çantası kapıya sıkışan genç kapı açılmayınca camı tekmeleyerek kırdı. Şoförün tepki göstermesi üzerine ‘düşüp ölseydim ne olacaktı?’ diyen gence, şoför ‘geber ulan’ diyerek yanıt verdi.

Avcılar E-5 yan yolundaki bir durakta otobüsten inmek isteyen yolcuyu fark etmeyen İETT otobüsü şoförü kapıyı kapattı. O sırada kapıya sıkışan vatandaşın çantası koptu. Şoföre tepki gösteren yolcu, tekmelerle ön kapının camını kırdı.

Otobüsteki yolcu ve şoförün tepki gösterdiği genç ‘düşüp ölseydim ne olacaktı?’ diyerek kendini savundu. Bunun üzerine otobüs şoförü, yolcuya “Geber ulan” diyerek tepki gösterdi. Yaşanan o tartışma anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. (İHA)