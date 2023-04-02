Otobüs şoförünü rehin aldı

Bir yolcu otobüsü, Zonguldak’tan Hopa’ya gitmek üzereyken, Samsun’dan geçtiği sırada, yolcu F.K. (35) tarafından bıçakla rehin alındı.

Yolcuların ihbarı üzerine, jandarma ve polis ekipleri harekete geçerek operasyon düzenledi. Otobüs, bir işletme önünde durduruldu ve diğer yolcular tahliye edildi. Ancak F.K., şoförü tehdit ederek otobüsü yeniden hareket ettirdi. Polis ekipleri otobüsü durdurduğunda, jandarma ekipleri arka kapıdan girerek F.K.’yı etkisiz hale getirerek elindeki bıçağı aldı.

Yaralanan otobüs şoförü ve muavin tedavi altına alındı. Gözaltına alınan F.K., Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edildi ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.