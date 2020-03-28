Otobüs yasağı için 500 polis görev alacak

İçişleri Bakanlığınca corona virüsüse karşı alınan ek önlemlerle şehirler arası otobüs yolculuklarına kısıtlama getirildi. Yeni düzenleme ile şehirler arası yolculuk yapacaklar valilik ya da kaymakamlıkça otogarlarda oluşturulan komisyondan izin alarak bir şehirden başka bir şehre gidebilecek.

EMNİYET PLANLAMA YAPTI

Sınırlama kapsamında, şehirler arası yolculuk izni olmayanlara firmalar bilet kesemeyecek. Bugün saat 17.00’de başlayacak yasak için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün de çalışma planlaması yaptığı öğrenildi.

16 NOKTADA DENETİM

Yapılan planlama ile Esenler 15 Temmuz Demokrasi Otogarı, Harem Otogarı ve Arıcılar’da polis ekibi görevlendirilecek. Otobüs güzergahındaki şehrin 16 giriş ve çıkışında ise jandarma ekipleri ile birlikte denetim yapılacak.

BEŞTEN ÖNCE ÇIKARSANIZI SORUN YOK

Bugün saat 17.00’den sonra şehirden otobüsle çıkışlar denetlenirken, şehre girişler de kontrol edilecek. Bu kapsamda ise, İstanbul’a gelen otobüslerin, yola çıktığı ilden kaçta hareket ettiğine bakılacak.

Cumartesi saat 17.00’den sonra yola çıkan otobüstekilerdekilere izin belgesi sorulacak. Bu saatten önce çıkanların ise belge göstermesi gerekmeyecek.

TÜM YOLCULARA BAKILACAK

Yapılan çalışmalar için İstanbul Emniyeti’nin 500 polis görevlendirdiği öğrenildi. Daha önce 65 yaş üstü yolcularla ilgili kontrol yapan ekipler, ek genelge sonrasında tüm otobüslerdeki yolcuların izin belgelerini inceleyecek.