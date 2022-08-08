Otobüsten indikten saniyeler sonra öldürüldü

Diyarbakır’dan Antalya’ya gelen otobüsten inen Nazmi Kaplan, bir araçtan açılan ateş sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, saat 07.30 sıralarında Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana geldi. Diyarbakır’dan Antalya’ya gelen otobüsten inen Nazmi Kaplan, silahlı saldırıya uğradı. Otobüsü takip ettiği belirtilen hafif ticari araçtan tabancayla açılan üç el ateşle başından vurulan yolcu yere yığıldı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde bu kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin Nazmi Kaplan adına alınan biletle otobüste yolculuk yaptığı belirlendi.

“KAN DAVASI OLABİLİR”

Yanında bavulu ve el çantası bulunan ölen kişinin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Polis, yaşananları tedirginlikle izleyen yolcuları, yakındaki Manavgat otogarına gönderdi. Açılan ateşte mermilerden ikisi çevredeki ev ve iş yerine isabet etti.

Nazmi Kaplan’ın indiği otobüsün şoförü Zeki Bayındır, şunları söyledi: Şahsen tanımıyorum ama Kaplan ailesinden olduğunu biliyorum. 5-6 ay önce Bismil’de bir olay oldu. Bu aile alacak verecek meselesinden karşı taraftan bir kişiyi öldürdü. Kan davası olabilir. Büyük ihtimalle otobüsü Diyarbakır’dan buraya kadar takip ettiler. Çünkü iner inmez 10 saniye sonra silah sesi geldi. (DHA)

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