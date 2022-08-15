Otobüsü su bastı, yolcular kaçıştı

Yazan:
Alaturka Online
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İstanbul’da etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Üsküdar’da etkili olan yağış sonrası içi yolcu olan İETT otobüsünü sel bastı. O anlarda panikle kaçışan yolcular cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul’da etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Üsküdar’da etkili olan yağış sonrası içi yolcu dolu olan İETT otobüsünü bir anda sel bastı. O sırada yolcular panikle kaçışırken O anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, İETT otobüsünü sel basınca yolcuların panikle kaçıştığı görülüyor. (İHA)

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