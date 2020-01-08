Otogarda ele geçirilen malzemeler şaşırttı

Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde 2019 yılında birçok farklı arama noktasında çeşitli kesici delici aletler ele geçirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından sergilenen ürünler, 4 farklı noktada yapılan aramalarda ele geçirildi.

Aramalarda bulunan 769 kesici delici alet, 51 silah ve 15 göz yaşartıcı sprey, 3 kelepçeye el konuldu.

KAÇAK PİŞMANİYELER REKOR KIRDI

2019 yılında toplamda 13 bin 363 kaçak pişmaniye Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıtası ve Ulaşım Park Güvenlikleri tarafından yakalandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıtası ile koordineli çalışan Ulaşım Park Güvenlik Birimi 4 farklı noktada 7-24 hizmet sağlayarak 69 kamera ile terminalde adeta kuş uçurtmadı.

Yolcuların ve giriş çıkış yapan otobüslerin güvenliklerini sağlamak üzere kurulan güvenlik sistemi vatandaşlar tarafından da tam not aldı.

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