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2 Mayıs 2023
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Otomobil çarptı, pusetteki bebek öldü

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Alınan bilgiye göre, Doğuş Caddesi’nde ilerleyen N.E. idaresindeki 45 FP 662 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Suriyeli İman Muhaybid (36) ile 2 yaşındaki oğlu Cud Massini’nin bulunduğu bebek arabasına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle anne ile bebeği yere savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan bebek müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Anne İman Muhaybid’in tedavisinin sürdüğü, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Gözaltına alınan sürücü N.E’nin emniyetteki işleminin sürdüğü bildirildi. (AA)

Alaturka Online
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