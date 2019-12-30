Otomobil hırsızlığından aranan şüpheli, Instagram’da canlı yayın yaparken yakalandı

ABD’nin Florida eyaletinde 20 yaşındaki Kevin Gaines Jr isimli şüpheli, otomobil hırsızlığı ve ateşli silah kullanımı gibi suçlar nedeniyle 6 haftadır aranıyordu.
Yerel polisin DeLand bölgesindeki bir evin önünde şüpheliye ait aracın teşhis edilmesiyle operasyon başlatıldı.
Şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldığı sırada Gaines, Instagram üzerinden canlı yayın yapıyordu.
Canlı yayın, adresini ele verdi
Polis, şüphelinin sosyal medya hesabında canlı yayın yaptığını tespit edince, şahsın söz konusu adreste olup olmadığını doğrulamak için eve ışık yansıttı. Işığın videoda belirmesiyle polis eve baskın düzenledi.
Güvenlik güçlerinin eve baskın düzenlediği anlar, canlı yayına yansıdı.
Şüpheli operasyon sonucu yakalanarak tutuklandı.