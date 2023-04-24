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24 Nisan 2023
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Otomobil ile 2 iş yeri kurşunlandı! Yaralılar var

Alaturka Online
Alaturka Online

N.S’ye ait Gülabibey Mahallesi ve Çepni Mahallesi’ndeki 2 çay ocağına silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda, Çepni Mahallesi’ndeki çay ocağında çalışan Murat Ü. (47) ve müşteri Fazlı G. (22) yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

ARACA SALDIRI DÜZENLENDİ

Kısa süre sonra ise Çorum-Ankara kara yolunda hareket halindeki bir otomobile silahlı saldırı düzenlendi.

Polis ekipleri, 3 ayrı silahlı saldırının Oğuzhan A. tarafından yapıldığını belirledi. Zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı. (AA)

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