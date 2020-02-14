Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 10 yaralı

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Alaturka Online
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Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Akçakale karayolunun 35’inci kilometresinde meydana geldi.

İlçe merkezine seyir halinde olan plakası ve sürücüleri henüz öğrenilmeyen otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada, otomobil ters dönerek şarampole devrildi.

Her iki araçta bulunan 10 kişi yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan 1 kişiyi uzun uğraşlar sonucu kurtardı.

Kazada yaralanan Mustafa S., Yakup K., Ömer M., Murat C. ve Ahmet Ş. Akçakale Devlet Hastanesi’ne, Yunus S., Fatih A. ve Halit A. Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, Hakan Ç. ve Muhammet Enes U. ise Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. İHA

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