Otomobil pazarının lideri Renault oldu

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Alaturka Online
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İSTANBUL (AA) – ABDULSELAM DURDAK – Türkiye'de temmuz ayı sonu itibarıyla en fazla satılan otomobil markası Renault oldu. En çok satılan hafif ticari araç markası da Ford olarak kayıtlara geçti.

AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) edindiği verilere göre, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç pazarı, bu yılın ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 60,3 artarak 341 bin 469 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık temmuz ayı ortalama satışlara göre ise yüzde 42,5 arttı.

Yalnızca otomobil satışlarına bakıldığında, bu yılın 7 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 58,9 yükselişle 273 bin 22 adet seviyesine ulaşıldı. Hafif ticari araç pazarı da yüzde 65,8 artarak 68 bin 447 adede yükseldi.

– Otomobil satışında ilk 3'ün ikisi yerli üretim yapan firma

Ocak-temmuz döneminde en fazla otomobil satışı gerçekleştiren marka 47 bin 494 adetle Renault oldu.

Renault'yu 37 bin 475 adetle Fiat ve 23 bin 474 adetle de Volkswagen (VW) izledi. Böylece, otomobil satışında ilk 3'ün ikisi yerli üretim yapan firmalardan oluştu

– 7 ayda 13 Ferrari satıldı

Peugeot, bu dönemde 18 bin 173 adetle dördüncü sırada yer alırken, Opel 16 bin 8 araç satışıyla beşinci sırada konumlandı. Toyota ise 14 bin 796 adetlik satışla altıncı sırada yer buldu.

Söz konusu dönemde Infiniti marka otomobil satışı yapılmazken, 8 adet Aston Martin, 9 adet Bentley, 13 adet Ferrari ve 11 adet Lamborghini satıldı.

– Hafif ticaride en çok satanlar

Hafif ticari araç segmentine bakıldığında ise ocak-temmuz döneminde 25 bin 607 adetle Ford listenin ilk sırasında yer aldı. Bunu 19 bin 32 adetle Fiat izledi. Ardından 7 bin 22 adetle Volkswagen sıralandı.

Bu dönemde Peugeot, 2 bin 644 adetle en çok hafif ticari araç satan markalar listesinde dördüncü, Mercedes-Benz ise 2 bin 500 adetle beşinci oldu. Mitsubishi de 2 bin 227 adetle altıncı sırada konumlandı.

– Toplam otomotiv satışlarında Fiat ilk sırada yer aldı

Bu arada, bu yılın ocak-temmuz döneminde binek ve hafif ticari toplam otomotiv satışlarında ise Fiat 56 bin 507 adetle ilk sırada yer aldı.

Ardından 48 bin 904 adetle otomobil pazarının lideri Renault ve 36 bin 48 adetle de hafif ticari araç pazarının lideri Ford sıralandı.

– Benzinli otomobil satışları ilk sıradaki yerini korudu

Öte yandan, otomobil pazarı temmuz sonunda motor hacmine göre, 1600cc altındaki otomobil satışları yüzde 60,6 artarak yüzde 94,8 pay, 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 20 artarak yüzde 2 pay aldı. 2000cc üstü otomobil satışlarının payı ise yüzde 5 azalarak yüzde 0,2 olarak belirlendi.

2020 yılı temmuz ayı sonunda otomobil pazarında motor tipine göre benzinli otomobil satışları 137 bin 446 adetle yüzde 50,3 pay alırken, dizel otomobil satışları 114 bin 936 adetle yüzde 42,1 pay aldı.

Otogazlı otomobil satışlarının payı 12 bin 320 adetle yüzde 4,5 olurken, 191 adet elektrikli ve 8 bin 129 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.

– Sedan yine zirvede

Temmuz sonunda otomobil pazarı segmentlere göre, pazarın yüzde 86,1'ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu.

C segmenti otomobiller 169 bin 464 adetle yüzde 62,1 pay, B segmenti otomobiller de 64 bin 533 adetle yüzde 23,6 pay aldı.

Otomobil pazarı gövde tiplerine göre ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 44,4 payla yine sedan otomobiller oldu. Sedan otomobilleri, yüzde 28,3 payla SUV ve yüzde 24,3 payla da hatchback takip etti.

Diğer yandan, 2020 yılı otomotiv sektörü toplam pazarının 650-700 bin adet aralığında olacağı tahmin ediliyor.

Bu yılın ocak-temmuz döneminde markaların otomobil ve hafif ticari araç satış rakamları şöyle gerçekleşti:

MARKA OTOMOBİL HAFİF TİCARİ TOPLAM
YERLİ İTHAL TOPLAM YERLİ İTHAL TOPLAM YERLİ İTHAL TOPLAM
ALFA ROMEO 0 38 38 0 0 0 0 38 38
ASTON MARTIN 0 8 8 0 0 0 0 8 8
AUDI 0 9,410 9,410 0 0 0 0 9,410 9,410
BENTLEY 0 9 9 0 0 0 0 9 9
BMW 0 5,092 5,092 0 0 0 0 5,092 5,092
CITROEN 0 10,679 10,679 0 1,795 1,795 0 12,474 12,474
DACIA 0 14,060 14,060 0 1,946 1,946 0 16,006 16,006
DS 0 318 318 0 0 0 0 318 318
FERRARI 0 13 13 0 0 0 0 13 13
FIAT 37,051 424 37,475 16,583 2,449 19,032 53,634 2,873 56,507
FORD 1,486 8,955 10,441 24,842 765 25,607 26,328 9,720 36,048
HONDA 9,281 1,206 10,487 0 0 0 9,281 1,206 10,487
HYUNDAI 3,080 9,157 12,237 0 335 335 3,080 9,492 12,572
INFINITI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ISUZU 0 0 0 300 48 348 300 48 348
IVECO 0 0 0 0 685 685 0 685 685
JAGUAR 0 106 106 0 0 0 0 106 106
JEEP 0 2,241 2,241 0 0 0 0 2,241 2,241
KARSAN 0 0 0 227 0 227 227 0 227
KIA 0 5,566 5,566 0 574 574 0 6,140 6,140
LAMBORGHINI 0 11 11 0 0 0 0 11 11
LAND ROVER 0 983 983 0 0 0 0 983 983
LEXUS 0 79 79 0 0 0 0 79 79
MASERATI 0 18 18 0 0 0 0 18 18
MAZDA 0 81 81 0 0 0 0 81 81
MERCEDES-BENZ 0 7,331 7,331 0 2,500 2,500 0 9,831 9,831
MINI 0 502 502 0 0 0 0 502 502
MITSUBISHI 0 767 767 0 2,227 2,227 0 2,994 2,994
NISSAN 0 3,094 3,094 0 344 344 0 3,438 3,438
OPEL 0 16,008 16,008 0 1,097 1,097 0 17,105 17,105
PEUGEOT 0 18,173 18,173 0 2,644 2,644 0 20,817 20,817
PORSCHE 0 163 163 0 0 0 0 163 163
RENAULT 42,844 4,650 47,494 0 1,410 1,410 42,844 6,060 48,904
SEAT 0 6,048 6,048 0 0 0 0 6,048 6,048
SKODA 0 10,248 10,248 0 0 0 0 10,248 10,248
SMART 0 47 47 0 0 0 0 47 47
SSANGYONG 0 202 202 0 213 213 0 415 415
SUBARU 0 395 395 0 0 0 0 395 395
SUZUKI 0 1,444 1,444 0 0 0 0 1,444 1,444
TOYOTA 13,526 1,270 14,796 0 441 441 13,526 1,711 15,237
VOLKSWAGEN 0 23,474 23,474 0 7,022 7,022 0 30,496 30,496
VOLVO 0 3,484 3,484 0 0 0 0 3,484 3,484
TOPLAM: 107,268 165,754 273,022 41,952 26,495 68,447 149,220 192,249 341,469

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