Otomobil ve kamyonet birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var…

Kaza, saat 11.00 sıralarında Ankara-Sivas kara yolu Yukarıyıldız köyü yakınlarında meydana geldi. Ankara’dan Gümüşhane istikametine giden Mehmet Metin yönetimindeki 29 AAR 410 plakalı kamyonet, Ümit Altun idaresindeki 58 ACN 354 plakalı seyir halindeki otomobile arkadan çaptı.

Kazada her iki araç sürücüleri ve aynı aileden Filiz, Fatma, Sevda, Şahin Altun ile Rabia Yıldırım ve kamyonette yolcu olarak bulunan Hatice Metin yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)