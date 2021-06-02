Otomotiv ihracatında Bursa mayıs ayının lideri oldu

İSTANBUL (AA) – ABDULSELAM DURDAK – Otomotiv endüstrisinde bu yılın mayıs en fazla ihracat gerçekleştiren il 571 milyon 966 bin dolarla Bursa oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv endüstrisi, bu yılın mayıs ayında 1 milyar 882 milyon dolarlık ihracatla en fazla ihracat gerçekleştiren sektör olmaya devam etti.

AA muhabirinin TİM verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin en önemli otomotiv üretim üslerinde biri olan Bursa mayıs ayında da liderliğini sürdürdü.

– İstanbul 2. sıradaki yerini korudu

Verilere göre, Bursa, 571 milyon 966 bin dolarla mayıs en fazla otomotiv dış satımı yapan il oldu.

Otomotiv ihracatında İstanbul, bu yılın mayıs ayında önceki aylardaki çıkışını sürdürerek 467 milyon 979 bin dolarla ikinci sırada yer aldı. Otomotivin önemli kentlerinden Sakarya, 311 milyon 187 bin dolarlık ihracat yaparak listenin üçüncü sırasında konumlandı.

Kocaeli ise geçen ay 162 milyon 434 bin dolarla dördüncü ve başkent Ankara'da 58 milyon 901 bin dolarla en fazla dış satım yapan beşinci il oldu.

– Kocaeli hariç tüm önemli şehirlerin ihracatı arttı

Bu yılın mayıs ayında Kocaeli hariç tüm ana üretim üssü kentlerin otomotiv ihracatında artış kaydedildi.

2020'nin mayıs ayına göre Bursa'nın otomotiv ihracatı yüzde 119 artış gösterdi.

İstanbul'un ihracatı bu dönemde yüzde 51, Sakarya'nın yüzde 110, Ankara'nın otomotiv ihracatı da yüzde 28 yükselirken, Kocaeli'nin ihracatı yüzde 39 geriledi.

– En büyük ihracat pazarı Almanya olmaya devam etti

Türk otomotiv sanayisinin ihracatında en büyük pazar Almanya olmaya devam etti.

Türkiye'den Almanya'ya mayıs ayında 317 milyon 796 bin dolarlık otomotiv ihracatı gerçekleştirildi.

En fazla otomotiv ihracatı yapılan ülkeler sıralamasında Almanya'yı, 241 milyon 141 bin dolarla Fransa ve 133 milyon 332 bin dolarla İtalya izledi.

Birleşik Krallık 116 milyon 526 bin dolarla dördüncü ve ABD 97 milyon 308 bin dolarla beşinci sırada yer aldı. Böylece ABD geçen ayki altıncı sıradaki konumundan beşinci sıraya yükseldi.

İspanya'da 93 milyon 921 bin dolarla altıncı sırada yer aldı.

– ABD'ye ihracat yüzde 373 arttı

Bu yılın mayıs ayında, Mayıs 2020'ye göre tüm önemli Avrupa ülkelerine otomotiv ihracatı artış gösterdi.

Birleşik Krallık'a söz konusu dönemde otomotiv ihracatında yüzde 43'lük artış kaydedildi.

Almanya'ya ihracat yüzde 75, Fransa'ya yüzde 67, İtalya'ya yüzde 92 ve İspanya'ya yüzde 51 arttı.

ABD'ye ihracat artışı yüzde 373, Rusya Federasyonu'na yüzde 120 ve Mısır'a da yüzde 134 oldu.

Bu yılın mayıs ayı ile 2020'nin aynı dönemine ilişkin otomotiv sektöründe en çok ihracat yapan iller ve en çok otomotiv ürünü satılan ülkeler şöyle:

Otomotiv Sektöründe En Çok İhracat Gerçekleştiren İller (1.000$) İl 2020 Mayıs 2021 Mayıs Değişim BURSA 261.647 571.966 119% İSTANBUL 310.368 467.979 51% SAKARYA 148.057 311.187 110% KOCAELI 268.189 162.434 -39% ANKARA 76.086 97.600 28% İZMIR 27.623 58.901 113% MANISA 22.248 48.486 118% KONYA 25.387 43.271 70% KIRŞEHIR 10.094 18.864 87% ÇANKIRI 7.301 17.175 135% SAMSUN 6.349 14.389 127% AYDIN 5.849 11.323 94% HATAY 5.867 8.710 48% ADANA 4.451 8.029 80% TEKIRDAĞ 3.801 7.376 94% MERSIN 2.447 6.148 151% BALIKESIR 2.832 5.910 109% TRABZON 1.239 3.771 204% ESKIŞEHIR 1.850 3.359 82% KAYSERI 912 2.162 137%