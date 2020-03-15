Otomotiv üretimi, 2 ayda yüzde 4 artarak 237 bin 665 adet oldu

İSTANBUL (AA) – Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, toplam otomotiv üretimi Ocak-Şubat 2020'de geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4 artarak 237 bin 665 adet oldu.

OSD, bu yılın ocak-şubat dönemine ait üretim, ihracat ve pazar verilerini açıkladı.

Buna göre, söz konusu dönemde toplam otomotiv üretimi 2019'un aynı dönemine göre yüzde 4 artış göstererek 237 bin 665 adet olurken, otomobil üretimi yüzde 8 artarak 162 bin 985 adet seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde, traktör üretimi ile birlikte toplam üretim 242 bin 930 adet oldu. 2020 yılı ocak-şubat aylarında traktör üretimi ise yüzde 95 artarak 5 bin 265 adet olarak kayıtlara geçti.

Geçen yılın ocak-şubat dönemini 40 bin 416 adet ile kapatan Türkiye otomotiv pazarı, 2020'nin ilk 2 ayında yüzde 91 artış kaydetti ve 77 bin 95 adet oldu. Bu dönemde, otomobil pazarı yüzde 98 arttı ve 59 bin 743 adet olarak gerçekleşti. Son 10 yıllık ortalamalar dikkate alındığına ise ocak-şubat döneminde toplam pazar yüzde 3, hafif ticari araç pazarı yüzde 29 ve ağır ticari araç pazarı yüzde 34 daralırken, otomobil pazarı yüzde 9 arttı.

İç pazarda ithal araç paylarına bakıldığında, ocak-şubat aylarında otomobil pazarında ithal araç payı yüzde 61 olarak gerçekleşti. Hafif ticari araç pazarında ithal araç payı da yüzde 46 oldu.

– Ticari araç üretimi yüzde 4 azaldı

Ticari araç grubunda üretim yılın ilk 2 ayında azalma eğilimini sürdürdü. 2020 yılı ocak-şubat döneminde ticari araç üretimi yüzde 4, ağır ticari araç grubunda yüzde 16, hafif ticari araç grubunda yüzde 3 azaldı. Toplam ticari araç ihracatı yüzde 19 daralırken, iç pazarda yüzde 70 artış görüldü. Bu dönemde hafif ticari araç pazarı yüzde 62 ve ağır ticari araç pazarı yüzde 131 arttı. Baz etkisi dikkate alındığında ise yılın ilk 2 ayında ticari araç pazarı 2017'nin yüzde 30 gerisinde kaldı.

– İhracat adet bazında yüzde 4 azalırken, dolar bazında yüzde 2 arttı

Söz konusu dönemde toplam ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 4 azalarak 192 bin 577 adet olarak gerçekleşti. Aynı dönemde otomobil ihracatı yüzde 5 artarak 134 bin 282 adet olurken, ticari araç ihracatı yüzde 19 azaldı. Traktör ihracatı ise 2019'un aynı dönemine göre yüzde 17 artarak 2 bin 649 oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, ocak-şubat döneminde yüzde 16,7'lik pay ile ihracat sıralamasında ilk sıradaki yerini korudu.



Türkiye'nin ocak-şubat döneminde toplam otomotiv ihracatı dolar bazında yüzde 2 artarken, avro bazında yüzde 5 arttı. Türkiye otomotiv sanayi, bu dönemde 5 milyar dolar seviyesinde otomotiv ihracatı gerçekleştirirken, otomobil ihracatı yüzde 20 artarak 2,1 milyar dolar oldu. Avro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 24 artarak 1,9 milyar avro seviyesinde gerçekleşti.