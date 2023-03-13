Otoparka silah baskını, yüzlerce tabanca parçası ele geçirildi

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, daha önceden suç kayıtları olan bazı şüphelilerin, silah edinmeye çalıştığı bilgisine ulaşınca çalışma başlattı. Araştırmalarda ruhsatsız silah alan, satan ve sevkini gerçekleştiren şüpheliler belirlendi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapan polis, peşlerine düştükleri kişilerin kullandıkları araçları tespit etti.

TAKİP EDİLEN ŞÜPHELİLERE OPERASYON

O araçlardan birinin Beyoğlu’nda seyir halinde olduğunu gören ekipler, otomobili takibe aldı. Sivil ekiplerce gizlice yapılan takip Fatih, Yavuz Sultan Selim Mahallesi’ne kadar devam etti. Şüpheliler burada otoparka girdi. Bunun üzerine polis ekipleri operasyon düzenledi. Araçtaki E.Ö., D.D., M.A.K. ve D.P. gözaltına alınırken üst aramalarında ruhsatsız bir tabanca ele geçirildi.

ÇOK SAYIDA SİLAH PARÇASI

Şüphelilerin kullandığı araçta arama yapan ekipler, otoparktaki ofisin de şüphelilerce kullanıldığını belirledi. Bunun üzerine ofiste de arama yapıldı. Araç ve ofisteki aramalarda, 306 silah sürgüsü, 242 silah kabzesi, farklı çaplarda 4 ruhsatsız tabanca, 6 şarjör, farklı silahlara ait 25 tabanca iğne ve yayları ele geçirildi.

DÖRDÜ DE TUTUKLANDI

Emniyete götürülen şüpheliler hakkında “Silah İmal ve Ticareti” suçundan işlem yapıldı. İşlemlerin ardından adliyeye gönderilen şüphelilerin 4’ü de tutuklandı.