Otoparkta küfür kavgası: Bıçaklanarak öldürüldü

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Çobançeşme Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı’nda meydana geldi.

Otomobili ile otoparka gelen Ayhan Aydın, burada B.B. ile karşılaştı. İddiaya göre; ikili arasında ‘küfürleşme’ nedeniyle tartışma çıktı.

Bu sırada B.B., Aydın’ı bıçaklayıp, kaçtı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Ayhan Aydın’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

İSTANBUL’DA YAKALANDI

Polis de kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, B.B.’nin olay yerine gelen bir otomobil ile İstanbul’a kaçtığını belirledi.

Polis, bu sabah Esenyurt ilçesindeki bir evde saklanan B.B.’yi operasyonla gözaltına aldı.

Ayhan Aydın

Çorlu’ya getirilen B.B., ilk ifadesinde; aralarında ‘küfürleşme’ olduğunu, bu nedenle olayın yaşandığını söyledi.

B.B.’ye yardım ettiği belirlenen 3 kişi de gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor. (DHA)