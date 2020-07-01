Otoparkta müteahhit bastırıyor bakanlık düzenlemeyi erteliyor

30 Haziran 2019’da yürürlüğe girmek üzere yayınlanan yönetmelik önce 31 Aralık 2019’a, ardından 31 Mart 2020’ye ertelenmişti.

SÜREKLİ ERTELENİYOR

Daha sonra da yürürlük tarihi 30 Haziran 2020’ye kadar uzatıldı. Şimdi bir değişiklik daha yapıldı ve süre 6 ay daha ertelenip, 31 Aralık 2020 olarak değiştirildi. Böylelikle müteahhitler yine otoparkı olmayan konutlar inşa edebilecek, şehirlerdeki park sorunu daha da artacak.

Yönetmeliğe göre, ön bahçe genişliği en az 7 metre olan parsellerde, binaya en az 2 metre mesafe bırakmak kaydıyla ön bahçede açık otopark yapılabilmesine olanak tanınıyor. Zeminin altında kalmak kaydıyla yan ve arka bahçelerin tamamının altı, ön bahçenin de yola 3 metre mesafe kalana kadar altı da tamamen otopark yapılabilecek.