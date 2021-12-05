Otoyol soygunu

Çetin Arık’ın kızına otoyol gişelerinde geçiş ihlali yaptığı gerekçesiyle 78 lira ceza geldi. Bu ceza faizi ile birlikte 45 gün içinde 971 lira oldu. CHP’li Arık, “Faize haram diyen hükümet, 45 günde 12.5 kat faiz alıyor. Bu otoyol soygunudur” dedi.

Başak KAYA

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık’ın kızı Gözde Arık’a, otoyol gişelerinde geçiş ihlali yaptığı gerekçesiyle 78 lira ceza geldi. Bu ceza faizi ile birlikte önce 490, ardından da 45 gün içinde 971 lira 30 kuruş oldu. Arık, “Faize haram diyen hükümet, 45 günde 12.5 kat faiz alıyor. Bu otoyol soygunudur” dedi ve şunları söyledi:

‘DELİ DUMRUL’U GEÇTİLER’

“İstanbul’dan Ankara’ya seyahat eden bir başka vatandaşa da 33 lira geçiş ücreti ödenmediği için 288 lira ceza idari ceza yazmışlar. İstanbul Anadolu yakasından Ankara’ya seyahat ederken otobanı 4’e bölmüşler, bazıları devlete bazıları özel şirkete ait. Devlette olanlar e-devlet sisteminde görünüyor ama özelde olanlar gözükmüyor. 33 lira geçiş ücreti için 288 lira ceza uygulanıyor. Devlet vatandaşına tuzak kurar mı? Bunlar Deli Dumrul’u da geçtiler. Devlete de gitmiyor bu para. Otoyola yapan işletme alıyor. Tamamen yandaşın cebine gidiyor. Böyle bir kâr yok.”

‘HANİ FAİZLE MÜCADELE?’

“Deli Dumrul, kuru bir çayın üstüne köprü yaptırır. Geçenden 33 akçe, geçmeyenden döve döve 40 akçe alır. Devletin milletin parasıyla yaptığı otoyoldan geçerseniz sorun yok ama devleti yönetenlerin milletin geleceğini ipotek ederek, dolar garantili olarak yandaş müteahhitlere yaptırdığı yoldan geçseniz de geçmeseniz de parasını ödüyorsunuz. Faiz ile mücadele ettiğini söyleyen iktidar, yandaşları faiz üstüne faiz bindirirken görmüyor, duymuyor.”