Otoyolda polisin bulduğu iki kardeşin hikayesi yürek burktu

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki Efe K. ile 12 yaşındaki kardeşi Ekrem K. bugün akşam saatlerinde Bodrum – Milas karayolunun 15. kilometresinde yürürken polis tarafından bulundu.

YÜRÜYEREK DÖNMEK İSTEDİLER

Vatandaşların ihbar ettiği çocuklar Balıkesir’in Burhaniye ilçesinden geldiklerini burada buldukları akrabalarının kendilerini istememesi üzerine paraları bitince yürüyerek Burhaniye’ye dönme kararı aldıklarını söyledi.

“BABAM CEZAEVİNDE, ANNEM EVLENDİ…”

Polisin yaptığı sorgu sırasında ağabey Efe K. “Babam cezaevinde, bize annem bakıyor ama oda başkası ile evlendi. Okullar kapanınca Bodrum’daki akrabalarımızın yanına geldik ama bizi istemediler. Paramız bitti, para da vermediler. Kimseden de para isteyemedik. Ben de kardeşimle Burhaniye’ye yürüyerek dönmeye karar verdim, yürürken polis ağabeyler geldi” diye konuştu.

Polisler iki kardeşi koruma altına alarak ailelerine teslim edilmek üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürdü.