ÖTV indirimi sonrası araç fiyatları ne kadar düşer? ÖTV indirimi hangi araçlara geldi?

Türkiye’de otomobil pazarının %89’unu oluşturan 1,600 cc’nin altındaki motorlu binek araçlar için iki yeni ÖTV dilimi getirilirken, vergi matrahları da yükseltildi. ÖTV indirimi ile piyasanın rahatlayacağı belirtiliyor. Sıfır otomobil fiyatlarına yansıyacak indirimin ikinci el araçları da etkilediğini belirten galericiler, ÖTV indirimi sonrası araç fiyatları yüzde 15 oranında düşebileceğini söylüyor.

2022 yılında sıfır otomobil alımında uygulanacak matrah limitlerinin değiştirilmesine yönelik Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, motor hacmi 1600 santimetre küp (cm3) geçmeyenler için yüzde 45, 50, 80 şeklinde üç farklı dilimde uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarına ara kademeler eklendi. Yeni yılda dilimler yüzde45,50,60,70 ve 80 olarak uygulanacak.

ÖTV İNDİRİMİ SONRASI ARAÇ FİYATLARI NE KADAR DÜŞER?

Matrah limitlerinin değiştirilmesi kararını değerlendiren oto galericiler, piyasanın durgun olduğunu söylerken, yapılan ÖTV matrah düzenlemesinin piyasayı rahatlatacağını belirtiyor. Sıfır otomobil fiyatlarına yansıyacak indirimin ikinci el araçları da etkilediğini belirten galericiler, fiyatların yüzde 15 oranında düşebileceğini söylüyor.

Matrah değişikliğinin piyasaya olumlu yönde etkisinin olacağını vurgulayan galerici Osman Güneş, “Fiyatlar zaten uzun süredir normalin üzerinde seyrediyor. Devletin bu tarz uygulamalarıyla bizler de esnaflar olarak elimizi taşın altına sokarak indirmemiz gerekiyor. Gereksiz çıkan araç fiyatlarının düşürülmesi için iyi bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Sıfır araçlar düştüğü zaman ister istemez ikinci el araçlarda düşecektir. Bizler yarı yarıya düşmesine razıyız. Bir arabanın fiyat 100 bin TL ise 100 bin TL’de sabit kalsın. Matrah değişikliğinin ikinci el oto piyasasına da olumlu yönde yansıyacağını düşünüyorum. Bu yansıma yüzde 10 ile 15 arasında değişiklik gösterebilir” şeklide konuştu.

ÖTV İNDİRİMİ ZAMANLA YANSAYABİLİR

Sıfır araçlara ÖTV düzenlemesi ile iki tane daha dilimin eklendiğini ifade eden galerici Paşa Tuğucu, “Eklenen dilimler ile sıfır arabalara yüzde 6 ile 8 oranında yansıyacak. Yani 400 – 450 bin bandında olan arabalarda 30-35 bin TL indirim oluyor. Şöylede bir durum var piyasada sıfır araba sıkıntısı var. Bu yansımanın oluşması zaman alabilir. Bu indirim ikinci el piyasasına da olumlu yansıyacaktır. Piyasa şu anda durgun olduğu yerde kaldı rakamlar” diyerek sözlerini tamamladı.

TL’DEKİ DEĞER KAYBI İNDİRİMİN ÖMRÜNÜ KISALTABİLİR

Matrah artışı fiyatların bir miktar gerilemesine yol açacak, ancak TL’deki değer kaybı nedeniyle fiyatlarda bu aydan itibaren gerçekleşmesi beklenen yükselişten dolayı rahatlamanın kısa ömürlü olacağı tahmin ediliyor.

EBS Danışmanlık Genel Müdürü Erol Şahin, Twitter’da yer alan değerlendirmesinde araç fiyatlarının %3 ila %17 düşüş beklendiğini, ancak yüksek enflasyon ve TL’deki değer kaybı nedeniyle fiyatlardaki düşüşün kısa sürede ortadan kalkacağını belirtti.

Otomotiv distribütörleri kurdaki yükselişin araç fiyatlarına yükseliş olarak Ocak ayından itibaren yansıyacağını belirtmişlerdi.

ÖTV MATRAHLARI NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Motor 1600 santimetre küp (cm3) geçmeyenler için yüzde 45, 50, 80 şeklinde üç farklı dilimde uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarına ara kademeler eklendi.

ÖTV matrahı 120 bin lirayı aşmayan otomobiller yüzde 45’lik vergi oranı diliminde yer alacak.

120 bin lirayı aşıp 150 bin liraya kadar olanlar yüzde 50’lik vergi diliminde değerlendirilecek.

ÖTV matrahı 150 bin lira ile 175 bin lira arasında olan araçlar için ise oran yüzde 60 olarak belirlendi.

175 bin lira ile 200 bin aralığında olan araçlar da yüzde 70 vergi oranı içinde yer alacak.

ÖTV matrahı 200 bin lira üstü için vergi oranı da yüzde 80 oldu.

Motor hacmi 1600 silindiri geçen, 2000 silindiri geçmeyen otomobillerde ise ÖTV matrahı 130 bin TL’yi aşmayanlar yüzde 45 vergi diliminde olacak.

ÖTV matrahı 130 bin TL’yi aşıp, 210 bin TL’yi aşmayanlar ise yüzde 50’lik vergi diliminde yer alacak. Matrahı 210 bini aşan araçlarda ise ÖTV oranı yüzde 80 olarak uygulanacak.