Oxford Üniversitesi’nden AstraZeneca aşısı açıklaması

Dünyanın farklı bölgelerinde AstraZeneca’nın corona virüsü aşısı olduktan sonra birçok insanın yaşamını yitirmesinin ardından aşıya olan güven ve inançta azalma yaşandı.

Aşının kullanıldığı İngiltere’nin saygın üniversitelerinden Oxford Üniversitesi, İngiliz ve İsveç’in ortak ürettiği AstraZeneca aşısının sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

Aşıyı geliştiren Oxford Üniversitesi, “Aşılamadan sonra ölüm ya da hastaneye yatış gerçekleşmedi” açıklaması yaptı. Almanya’da bir çok kişinin, AstraZeneca aşısını reddetmesini önlemek için de çeşitli çözümler aranıyor. Çünkü, özellikle mRNA tabanlı aşı üretip, bunu çok pahalı satan ABD’li aşı şirketlerinin yoğun propagandası, bazı Almanların İngiliz alerjisi, İngiltere’nin AB’den çıkmasına kızgınlık gibi nedenlerle AstraZeneca aşıları yoğun olarak uygulanamıyor.

İNGİLTERE SONUÇLARI GELDİ

Aşının henüz tam olarak uygulanmadığı dönemde yüzde 70 olarak açıklanan koruma oranı, yüzde 90’ların üzerine çıktı. Bir dozu, yaklaşık 1.80 Euro olan, zayıflatılmış mikropla üretilmiş aşının İngiltere’deki tüm nüfus gruplarında yaygın olarak kullanımına ilişkin ilk bilimsel değerlendirmeler yayınlandı.

Daha önce, veriler az olduğu için 65 yaşın üzerinde garanti verilmeyen aşının, 80 yaşın üzerindekilerde bile yüzde 90’ın üzerinde koruma sağladığı belirlendi.

DSÖ: ÖLÜMÜN AŞIYLA BAĞI YOK

Regensburg Üniversite Klniği’nde Bulaşıcı Hastalıklar uzmanı olan Bernd Salzberger, “İngiltere’den gelen veriler, aşının yaşlılarda da çok iyi çalıştığını açıkça gösteriyor. Aşı açık bir şekilde bulaşmayı önlüyor” diye konuştu.

Aşının ayrıca, hastalığın çok hafif geçmesini sağladığı da vurgulandı. Bu arada Dünya Sağlık Örgütü de, AstraZeneca aşısından sonra yaşanan birkaç ölümlü vakanın, doğrudan aşıyla bağlantısının saptanamadığını duyurdu.

TÜM YAŞ GRUPLARI OLABİLİR

AstraZeneca’nın ilk dozdan sonra, ikinci dozu almak için 3 haftadan daha uzun bir süre gerektiği, süre ne kadar uzarsa etkinliğin daha da arttığı belirtiliyor.

Bu sonuçlara göre Almanya’da Robert Koch Enstitüsü’nün, aşı önerilerini yenilemesi, tüm yaş gruplarını kapsaması gerektiği vurgulandı.

Oxford Üniversitesi Aşı Grubu Direktörü Andrew Pollard da, “İlk dozun vurulmasından üç hafta sonra aşılananlar arasında, klinik deneylerde herhangi bir hastaneye yatış veya ölüm görmedik” açıklaması yaptı.

Pollard, Avrupa’da günlük ortalama 4000 olan ölüm sayısının düşürülmesi için mutlaka aşılamanın hızlandırılmasını istedi.

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