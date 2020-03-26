Oxford’dan çarpıcı corona araştırması! Türkiye’yle kıyaslandığında…

Dünyayı saran corona virüsünde, ne kadar çok test yapılırsa hastalıkla mücadele ve önleme imkanı o kadar artıyor. İngiltere’nin köklü üniversitelerinden Oxford, çeşitli ülkelerin şu ana kadar gerçekleştirdikleri corona virüsü test sayılarını açıkladı. Rapora göre Almanya yaklaşık 500 bin test yaptı ve Avrupa’da birinci oldu.

ÜLKE NÜFUSUNA GÖRE HESAP



Yapılan test sayıları, ülkenin nüfusuna göre hesaplandı ve her bir milyonda ne kadar test yapıldığı belirlendi. Buna göre İsviçre, Almanya, Güney Kore, Norveç gibi ülkeler, her bir milyonda 5 bin test sınırını aştı.

İsviçre, her bir milyonda 10 bin test sınırını kısa sürede aşacağını açıkladı. Birleşik Arap Emirlikleri test yapmada dünyada birinciliği aldı ve her bir milyon vatandaşı başına 12 bin 700 test yaptı. En çok ölümlerin yaşandığı İtalya’da ise test sayısı, bir milyonda 3 bin 500’ü ancak buluyor.

1 MİLYONDA 5 BİN TEST

83 milyonluk Türkiye ise Sağlık Bakanı Koca’nın açıklamalarına göre, şu ana kadar yaklaşık 33 bin 4 test yapabilmiş durumda. Salgının boyutlarının tam olarak anlaşılabilmesi ve buna göre önlemlerin alınabilmesi için, ortalama bir milyon kişi başına en az 5 bin test yapılması gerekiyor.

Böylece gerçek anlamda salgının boyutları belirlenebiliyor. Türkiye’nin getirttiği hızlı test kistleri ile hızla test sayısını artırması bekleniyor.

HANGİ ÜLKE NE KADAR VİRÜS KAPTI?

Avrupa’da hasta oranları ise ülke ülke farklılık gösteriyor. İsviçre’de 10 bin kişiden 12.4’ü virüsü kapmış durumda. İtalya’da, 10 bin kişiden 11.4’ü, İspanya’da 10 bin kişide 8.5’i, Almanya’da ise her 10 bin kişiden sadece 3.9’una virüs bulaştı.

Oxford Üniversitesi’nin araştırmasına göre, İngiltere’de nüfusun yaklaşık yarısına ocak ayından beri zaten virüs bulaşmış durumda.

Salgın hastalıklarla ilgili bölümün profesörlerinden Sunetra Gupta, Financial Times’a yaptığı açıklamada, yaptıkları araştırmada kullanılan modele göre 30 milyon İngiliz vatandaşının corona virüsü taşıdığını söyledi.

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