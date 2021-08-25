Oy Hakkı Yasası Temsilciler Meclisi’nde Onaylandı

ABD Temsilciler Meclisi’nin Demokrat üyeleri, Anayasa Mahkemesi kararlarıyla zayıflatıldığı gerekçesiyle, 1965’te yürürlüğe giren Oy Hakkı Yasası’nda reform için yeni bir yasa tasarısını onayladı.

ABD’de 2020 başkanlık seçimleri sonrası Cumhuriyetçiler’in sürece hile karıştırıldığı iddiasıyla yönetimde oldukları eyaletlerde kısıtlamaları devreye sokmasından bu yana ülkede oy kullanma hakları gündemde.

Çoğunluğu Demokratlar’ın oluşturduğu Temsilciler Meclisi’nde dün yapılan oylamada 212’ye karşı 219 oyla geçirilen yeni yasa tasarısının 50 Demokrat ve 50 Cumhuriyetçi’den oluşan Senato’da geçmesi zor görünüyor.

Cumhuriyetçiler’in, “gereksiz” ve Demokratlar’ın ‘’iktidarı ele geçirme’’ olarak nitelendirdiği ve reddettiği yasa tasarısıyla ilgili Başkan Joe Biden ise Kongre üyelerine seslenerek, “Bu önemli tasarıyı masama gönderin” çağrısı yaptı.

Demokratlar, bir taraftan 2022’de yapılacak ara seçimlerde şu an ellerinde tuttukları gücü kaybetmeme çabasına girerken, bir taraftan da Başkan Biden’ın da “kutsal” olarak nitelendirdiği oy kullanma hakkını korumak için yasama çalışmalarını yürütmeye kararlı.

Temsilciler Meclisi’nin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi de Cumhuriyetçiler’in “tehlikeli ve anti-demokratik” bir yaklaşım sergilediklerini savunarak, “Demokrasi, Amerika’da Jim Crow yasalarından bu yana uygulanan en kötü seçmen sindirme kampanyasının saldırısı altında” şeklinde konuştu.

Demokratlar’ın önerdiği oy hakkı yasası reformu, eyalet yönetimlerine oy kullanma süreçlerinde tanınan yetkinin denetim altına alınmasını da içeriyor. 1965 yılında yürürlüğe giren Oy Hakları Yasası’nda böylesi bir denetim mekanizması mevcuttu ancak 2013 yılında, çoğunluğu muhafazakar üyelerden oluşan Anayasa Mahkemesi’nin aldığı bir karar bu uygulamanın önüne engel koydu.

Demokratlar, bazı Cumhuriyetçi eyaletlerdeki uygulamaların bir kısmının, azınlık seçmenlerin ve belirli grupların oy kullanmasını zorlaştırdığına, oy kullanma sürecine erişimde eşitsizlik yarattığına vurgu yapıyor.