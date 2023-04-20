Oy kullanacak Suriyelilerle ilgili çarpıcı açıklama

Hatay’da bir televizyon programına konuk olan CHP’li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28’nci Dönem Milletvekili seçimlerinde 25 bine yakın yabancının oy kullanacağını söyledi.

‘YENİ GELEN AFGAN DA OY KULLANACAK’

Sürprize açık bir seçim olacağını belirten Savaş, sözlerini şöyle sürdürdü;

*25 bin civarında Suriyeli oy kullanacak gibi görünüyor. Duyduğumu söylüyorum; çok daha fazla insanın oy kullanacağı konuşuluyor. Afganistan’dan yeni gelen insanların bile oy kullanacağı konuşuluyor.

*Bunun hükümet tarafından açıklanması gerekir. Bu bir duyum. Gerçek bir rakam görmedim. En az 25 bin civarında Suriyelinin oy kullanacağı duyumunu aldım.

*İdlib, Afrin’de çalışan asker, polis, sağlıkçı, eğitimci gibi çalışanlar da Hatay’da oy kullanıyor. Bu da büyük bir rakam tutuyor. Bütün bunlar Hatay’ın bundan sonraki seçim sonuçlarını etkileyecek tabi ki.

*Hiç kimse için kolay bir seçim olmayacak. Hem oy verirken karar verenler hem seçim sonuçları açısından olmayacak. Her sürprize açık bir seçim gibi görünüyor.

“SEÇMEN GEMİLERLE GETİRİLECEK”

6 Şubat deprem felaketlerinde Hatay’da 22 bin 850 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Savaş, sözlerini şöyle sürdürdü;

*Herhalde yüzde 15 civarında insanımız nüfuslarını gittikleri yere aldırmış. Geri kalan yüzde 85’lik nüfus aldırmamış. Çok arayanlar var…

*Hataylıları İstanbul’dan gemilerle getirmeye çalışacağız. Ekrem başkanımız yarın geliyor, o bizde destek verir. Muhtemelen Mersin’den de gemilerle getiririz. Biraz da otobüsle getiririz ama gelmesi gereken seçmenin ancak yüzde 15’ini getirme şansınız var.

*Çünkü insanlar gelip burada yatmak, yemek yemek isteyecektir. Kolay bir şey değil. Günü birlik gelenler de Konya’dan Ankara’dan Mersin’den arabasıyla gelecektir.

*Bir kısmı gelir ama bizim araçlarla getireceğimiz sayı yüzde 15’i geçmeyebilir.

“HAVALİMANINDAKİ UÇUŞ KARMAŞASI”

*Havalimanı 17 Mayıs’tan itibaren açılacak deniliyor. Dün akşam biz katıldığımız iftar sofrasında TBMM Başkanı Sayın Mustafa Şentop ve beraberindeki 180 kişilik heyetin Hatay Havalimanı’na indiğini öğrendik.

*Benim anlamadığım nokta 180 kişiyi doldurup getiriyorsunuz, inebiliyor, ama bakıyorsunuz ki dışarıdan yolcu taşıyamıyorsunuz. Bunun irdelenmesi lazım. Sayın Cumhurbaşkanı’nın bu konuyu yetkililere sorması lazım.

*Bunun halkı tatmin edecek bir şekilde anlatılması lazım. Ben de anlamış değilim. Neden 17 Mayıs? Sıkıştırın, 12 Mayıs’tan itibaren yapalım. Tam seçim bittikten sonra yolculara açmak enteresan bir şey… Bunu herhalde Hatay halkı düşünecektir.