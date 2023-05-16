Oy kullanmaya geldiği sırada böyle kalp krizi geçirdi

Adapazarı ilçesi Hızırtepe Mahallesi’ndeki İnönü İlkokulundaki sandığına oy kullanmak için gelen Oktay Taş (75), beklediği sırada fenalaştı. Durumu fark eden diğer vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi.

Bu sırada okulda sandık ziyaretinde bulunan AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Samet Çağlayan, Taş’ın durumunu kontrol ederek kalp masajı yaptı.

Okulun güvenlik kamerası görüntülerinde, Taş’ın okul koridorunda beklediği sırada yere düşmesi, kriz geçirdiği sırada diğer vatandaşların yardımı ve Çağlayan’ın kalp masajı yapması yer alıyor.

Bu arada Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Taş’ın tedavisi sürüyor.

“İLK YARDIM ALINABİLECEK KİŞİSEL EĞİTİMLERİN BAŞINDA GELİYOR”

Sağlık ekipleri gelinceye kadar müdahalesine devam eden Çağlayan, vatandaşların seslenmesi üzerine Taş’ın yanına gittiğini söyledi.

İlk yardım eğitmeni olduğunu belirten Çağlayan, “Vatandaşımız yerdeydi, kalp krizi geçirmiş. Yaptığım ilk incelemede bilincinin ve nabzının olmadığını gördüm. Sonra direkt olarak temel yaşam desteğine başladım, otuz masaj ve iki nefes şeklinde. Vatandaşımız zaman zaman döner gibi oldu. Müdahale ederken ambulans ekipleri olay yerine geldi, ilk yardım aşaması bittiği, acil yardım aşaması başladığından hastamızı teslim ettik.” diye konuştu.

“PANİK HAVASI YAŞANMADI”

Daha önce iki defa daha benzer vakayla karşılaştığını aktaran Çağlayan, nasıl müdahale etmesi gerektiğini bildiği için panik havası yaşamadığını dile getirerek, vatandaşlık görevini yerine getirdiğini söyledi.

Çağlayan, vatandaşların ilk yardım bilmesinin her zaman avantaj olduğunu vurgulayarak, ilk yardımın, alınabilecek kişisel eğitimlerin başında geldiğine değindi.

Bilinçli müdahalelerle insanların hayata tutunabileceğinin altını çizen Çağlayan, tüm vatandaşlara ilk yardım eğitimi alma çağrısı yaptı. (AA)