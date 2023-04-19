Oy oranlarıyla ilgili dikkat çeken iddia: Biri 4, biri 2 alıyor

CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, Eskişehir’de gençlerle bir araya geldi. Haller Gençlik Merkezi’nde düzenlenen Gençlik Buluşması’na, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, CHP Eskişehir İl Başkanı Recep Taşel, milletvekili adayları ve çok sayıda genç katıldı.

“BİRİNCİ TURDA BİTİRELİM”

Özgür Özel, 14 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanı seçimine ilişkin şunları söyledi:

– Bu seçim yüzde 50+1 ile alınacak seçim. 50 artı+1’le alınabilmesi için kararsız olan gençlerin, “Acaba ilk turda başka yere mi versem, ikinci turda böyle mi yapsam” diyen gençlerin, bu işi birinci turda bitirmeleri lazım.

“İKİNCİ TURA KALMA RİSKİ VAR”

– Açık söyleyeyim, Recep Tayyip Erdoğan, 43’lerde filan. Kemal Bey, 48-48.5’ta. Diğer iki adayın da biri 4, biri 2 alıyor. O iki adayın bir seçim kazanamayacağı belli ama seçimin ikinci tura kalma riski var.

“CEHENNEMİN KAPISIN KAPATIN”

– Burada gençlerin yapması gereken, cehennemin kapısını birinci turda kapatmak. Eğer aralık bırakırsanız oradaki ateş memleketi yakabilir. Biz, geçmişte, 7 Haziran’da çoğunluğu kaybedenlerin 1 Kasım’da kazanmak için neler yaptıklarını gördük. O yüzden bütün herkese, sözümüze değer veren herkese diyoruz ki cehennemin kapısını birinci turda kapatın. (ANKA)