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1 Nisan 2023
AnasayfaAlaturka OnlineOy pusulaların sıralaması kura çekimi ile belli oldu! Sıralama herkesi şaşırttı!

Oy pusulaların sıralaması kura çekimi ile belli oldu! Sıralama herkesi şaşırttı!

Alaturka Online
Alaturka Online

Oy pusulaların sıralaması kura çekimi ile belli oldu! Sıralama herkesi şaşırttı!

Alaturka Online
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Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

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