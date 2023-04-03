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2 Nisan 2023
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Oy pusulasındaki tuzak

Alaturka Online
Alaturka Online

Yüksek Seçim Kurulu’nda cumhurbaşkanlığı için yarışacak 4 adayın oy pusulasındaki yerlerini çektiği kurayla belirledi. Sıralama Cumhur İttifakı’nın adayı Recep Tayyip Erdoğan, Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Ata İttifakı’nın adayı Sinan Oğan şeklinde belirlendi.

Siyaset bilimciler, bu durumun ortadaki iki aday açısından riskli olduğunu belirterek, bunu şöyle açıkladı: “Oy pusulası sandığa atılmadan önce zarfa yerleştirilirken içe doğru katlanırsa, ortadaki iki adaya basılacak tercih mührünün mürekkebi diğer adayın sütununa taşacaktır. Yani Kemal Kılıçdaroğlu’na basılan mührün izi Muharrem İnce’nin sütununda görülecek, bu yüzden de çifte tercih yapıldığı gerekçesiyle o oy pusulası geçersiz sayılacaktır. Bu risk kenarda kalan birinci ve dördüncü sıradaki Erdoğan ve Oğan için de mevcut olmakla birlikte, mürekkebin dıştan dışa bulaşma ihtimali daha azdır. Bu yüzden oy pusulasının mutlaka içe doğru değil, dışa doğru katlanarak zarfa yerleştirilmesi gerekir. Seçmenin bu konuda bilgilendirilmesi milli iradenin sağlıklı tecellisi için bir görevdir.”

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