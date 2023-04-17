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17 Nisan 2023
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Oy sandığı sorgulama ekranı e-Devlet üzerinden yayınlandı

Alaturka Online
Alaturka Online

YSK, 14 Mayıs’taki seçimlerde yurt içinde oy kullanma hakkına sahip olan 60 milyon 697 bin 843 kişinin nerede ve hangi numaralı sandıkta oy kullanacağını e-Devlet’e yükledi.
Seçmenler, e-Devlet uygulamasında kimlik bilgileri ve şifreleriyle giriş yaparak, “Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama” kısmından oy kullanacağı yer ve sandık numarası bilgilerini öğrenebilecek.

Açıklanan sandık bilgileri, Cumhurbaşkanı Seçimi’nde herhangi bir adayın salt çoğunluğu sağlayamaması halinde 28 Mayıs’ta yapılacak ikinci tur seçiminde de geçerli olacak. (AA)

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