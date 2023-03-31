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31 Mart 2023
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Oy ve Ötesi 100 bin gönüllü ile sandıkların başında olacak

Alaturka Online
Alaturka Online

Oy ve Ötesi Derneği, 14 Mayıs’taki seçimde görev yapacak 100 bin gönüllüye ulaşarak, sandıklardan veri toplamayı amaçlıyor.

EĞİTİMLER NİSAN’DA BAŞLIYOR

Seçim kuralları, gönüllü sandık müşahitliği ve tutanak verisi toplama süreçlerine dair güncel bilgileri kapsayan eğitimler nisan ayında başlayacak. Ön müracaat ve kayıt gerekmeyen eğitimler, tüm vatandaşların katılımına açık olacak. Öte yandan, 50 büyük şehirde özel eğitmenler ile 50 büyük eğitim vererek, şehirlerdeki seçim motivasyonunu artırmak da hedefleniyor.

MÜŞAHİTLİK KARTLARI PAYLAŞILACAK

Oy ve Ötesi Derneği tarafından seçime katılan siyasi partilerden temin edilecek müşahitlik kartlarını gönüllüler ile paylaşılacak.

Oy ve Ötesi tarafından, seçim yasaklarının sona ermesi ve sandık verilerinin paylaşılmaya başlandığı ilk andan itibaren sandık verilerinin analizi yapılmaya başlanacak. Elde edilen sonuçlar resmi veriler ile karşılaştırılacak ve kamuoyu ile paylaşılacak. Oy ve Ötesi gönüllüsü hukuk uzmanları, hem seçim sırasında gönüllü sandık müşahitlerine ve bina görevlilerine sahada eşlik edecekler, hem vatandaşların hukuki süreçlere dair bilgi alabilmesi adına, derneğin kurduğu çağrı merkezi üzerinden hukuki destek sunacaklar.

PAZAR GÜNÜ TOPLANTI DÜZENLENECEK

Oy ve Ötesi Birinci Bölge Toplantısı, 2 Nisan Pazar günü İstanbul Maltepe’de saat 15.00’te düzenlenecek.

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