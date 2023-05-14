Oy verme işlemi sona erdi… Gözler sandıklardan gelecek sonuçlarda

5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerinin belirleneceği seçim için Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 bin 884 sandık kuruldu.

Yurt içinde 60 milyon 697 bin 843 seçmenin oy kullanacağı seçim için oy verme işlemleri, Türkiye genelinde saat 17.00’de sona erdi.

Ancak saat 17.00’ye geldiği halde, sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra sırayla oylarını kullanacak.

Seçim yasakları Yüksek Seçim Kurulu’nun aldığı karara göre saat 21.00’da sona erecek. Yasakların kaldırılmasından itibaren sonuçları sozcu.com.tr ve Sözcü Televizyonu’ndan takip edebilirsiniz.