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17 Nisan 2023
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“Oy verme Sinan Oğan’a/ Oyun yarar ErdOğan’a”

Alaturka Online
Alaturka Online

Cem YILDIRIM/ANKARA

25-30 liradan satılan kuru soğan mutfağın olduğu kadar siyasilerin de gündem maddesi oldu. ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, AKP’nin logosu ampulü soğanla karşılaştırdı ve “Oy ver Sinan Oğan’a, muhtaç olma kuru soğana” diye tepki gösterdi.

Oğan’ın paylaşımının altına yüzlerce yorum geldi:

*Rahmetli Mahzun-i Şerif bugünleri görseydi, ne türküler yazardı kim bilir.

*Yiğit muhtaç olmasın kuru soğana.

*Başkanım siz gelince soğan fiyatı ne olur?

*Ekmek için Ekmel gibi olmuş.

*s.oğan

*Oy verme Sinan Oğan’a/ Oyun yarar Erdoğan’a/İkisi aynı bunların/Adı benzer ErdOğan’a…

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