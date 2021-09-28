Öyle sözler söyledi ki.. Kılıçdaroğlu kendisini tutamadı! ‘Kahrını çekiyoruz… Artık gömün şunu!’





CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na; Bilecik Bozüyük’te pazardaki pahalılıktan bahseden yaşlı kadın, elindeki cüzdanı ve pazar poşetini göstererek, “Bu doluysa bu dolar. Bu yarım boşsa bu yarım dolar” dedi. Kadın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da “Televizyonlara çıkıyor arada bir. Şimdi de fakirlik diyor, şeylik yok diyor. Nasıl fakirlik yok. Allah’ım yarabbi” tepkisini gösterdi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join

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