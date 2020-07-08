Oyun dünyasında, Vodafone Freezone ve InGame Group iş birliği

İSTANBUL (AA) – Vodafone Freezone ve InGame Group, oyun dünyasında yeni bir sayfa açmak amacıyla iş ortaklığına imza attı.

Ortaklığın detaylarının paylaşıldığı toplantı, on-line olarak gerçekleştirildi.

Toplantıya, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy ve InGame Group Üst Yöneticisi Burak Gözalan'ın yanı sıra NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman da katıldı.

Toplantıda açıklamada bulunan Engin Aksoy, e-spora ve paydaşlarına fayda sağlayacak projeler geliştirdiklerini belirtti.

E-spora önemli bir yatırım yaptıklarını ve oyun sektöründeki varlıklarını artıracaklarını dile getiren Aksoy, "Bu sektör tüm dünyada çok hızlı gelişiyor. Dünyada oyun endüstrisinin geliri 160 milyar dolar. Türkiye'de de 1 milyar dolara gelmiş durumda." ifadelerini kullandı.

Ortaklık kapsamında üç aşamadan oluşan bir plan yaptıklarını vurgulayan Aksoy, "Birinci aşamada gençlere sınırsız oyun deneyimi için yeni tarifeler sunuyoruz. İkinci aşamada turnuvalarımız var. Üçüncü aşamada ise mimari altyapıda yaptığımız yenilikler var." değerlendirmesinde bulundu.

Burak Gözalan ise oyuncuların deneyimlerini artıran her şeyin kendileri için önemini vurguladı.

Grup olarak gurur verici bir gün yaşadıklarının altını çizen Gözalan, şunları kaydetti:

"InGame Group olarak oyun şirketi değil, oyuncu şirketiyiz. Türkiye'de oyuna ve e-spora en fazla yatırım yapan şirketlerden biriyiz. Oyun sektörü, çok hızlı artan bir sektör. Sinema ve müzik sektörünün toplamını yıllar önce geçen bir sektörden bahsediyoruz. Büyüme hızı, hızlı bir şekilde devam ediyor."

– Cedi Osman: "Oyun oynamanın ruhunu çok seviyorum"

Milli basketbolcu Cedi Osman, oyun oynamanın ruhunu çok sevdiğini dile getirdi.

Rekabeti çok seven biri olduğunu anlatan Cedi, "Kendimi oyun konsolunda da geliştirdim. Çok fazla maç oynuyoruz ve zihnimizi boşaltmak gerekiyor. Ben de o zamanları oyun oynayarak geçiriyorum. İyi zaman geçirmemi sağlayan, kafamı dağıtan ve strateji yeteneğimi geliştirmeme katkı sağlayan oyunlar oynuyorum." şeklinde görüş belirtti.

Zula oyununu keşfetmeye başladığını ve çok memnun olduğunu aktaran Cedi, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yurt dışında yaşıyorum ve memleketimi çok özlüyorum. Zula'nın içinde Türkiye'den görüntüler olması çok güzel. Oyun oynarken kendimi rahat hissediyorum. Uzun zamandır e-sporla ilgili planlarım var ama bunun için zamana ihtiyacım var. Umarım bir gün e-spora dahil olurum. Teknoloji gelişiyor ve hayatımızın her alanını yeniden şekillendiriyor. Bence başarının sırrı her işte aynı, işini ciddiye almak ve çok çalışmak."