Oyuncu Kocatürk Cumhurbaşkanına hakaret davasını AYM’ye taşıdı

Tiyatro sanatçısı, oyun yazarı ve yönetmen Kemal Kocatürk’e 2015-2016 tarihlerindeki tweetleri gerekçe gösterilerek ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla dava açılmış ve Kocatürk 1 yıl 2 ay 17 gün hapis cezası almıştı.

YARGITAY’IN İÇTİHATLARINA AYKIRI

Kocatürk, avukatı Deniz Yazgan Şenay aracılığıyla AYM’ye başvurdu. Mahkeme kararında hangi paylaşımın suç unsuru oluşturduğuna dair herhangi bir açıklama yapılmadığı belirtildi. Başvuru dilekçesinde, “AİHM’in Eon v. Fransa (Appl. No. 26118/10, 14.03.2013) kararında belirtildiği gibi, dava konusu bir ifadenin cumhurbaşkanının şahsına karşı basit ve boş bir itham olup olmadığı dikkate alınmalıdır. İfade sahibinin yalnızca hakaret kastıyla hareket edip etmediğinin; siyasi tartışma ya da haber verme işlevinin söz konusu olup olmadığını göz önünde bulundurulmalıdır. Başvuruya konu yargılamada bu hususlar bütünüyle gözardı edilmiştir.” denildi.

AİHM TARAFINDAN İHLAL KARARLARI VERİLDİ

Yargıtay, “Diktatör Tayyip!” şeklindeki eleştiri niteliğindeki sözlerin, onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta görmeyerek hakaret suçunun oluşmadığına kanaat getirdiği hatırlatılan dilekçede, “Türkiye, TCK 299’un hukuka aykırı uygulamalarından dolayı AİHM tarafından birden fazla kez ihlal kararı ve tazminat ile yaptırıma uğratılmıştır.” ifadelerine yer verildi.

ADİL YARGILANMA HAKKI İHLAL EDİLDİ

Kararın adil yargılanma hakkını ihlal ettiği vurgulanan dilekçede, “Soruşturma evresinde lehe olan delillerin toplanmaması ve söz konusu sosyal medya hesabının kime ait olduğuna ilişkin araştırma yapılmaması adil yargılanma hakkının ihlali niteliğindedir. İddianamenin yeterli derecede şüphe uyandıran delilin yokluğunda düzenlenmesi de adil yargılanma hakkının ihlali niteliğindedir” denildi.

Kocatürk’ün rızası dışında verilen ‘hükmün açıklanmasının geri bırakılması’ kararının da mahkemeye erişim hakkının ihlali olduğu savunuldu.