Oyuncu William Shatner ticari roketle uzaya gidecek

Kült yapım Uzay Yolu’nun (Star Trek) efsane ismi William Shatner, uzay turizmine katılmayı planlıyor. Televizyon yapımcıları Shatner’ın bu yıl fırlatılması planlanan ticari roketlerden birinde yer almasını ve dünyanın ilk uzay turistlerinden biri olmasını istiyor. 88 yaşındaki William Shatner 54 yıl önce, intergalaktik USS Enterprise adlı yıldız gemisinin kaptanı James T. Kirk rolüyle ünlenmişti.

“GERİ DÖNECEĞİMİ HİSSEDİYORUM”

Mirror’da yer alan habere göre Shatner, uzaya gidip gitmeyeceğine dair açıklamayı, birkaç hafta içinde yapacağını söyledi. Detayları açıklamak konusunda isteksiz görünen Shatner, bu yolculukta ölme ihtimaline dair şakalar yaptı. “Bu konuya birçok açıdan bakabilirsiniz” diyen Shatner, sözlerini şöyle sürdürdü:

Birincisi, geri döneceğimi hissediyorum. Ama dönemezsem de kaybedecek neyim var?

Shatner ayrıca, “Sizinle 88 yaşında biri olarak konuşuyorum. Kaybedecek bir şeyim olduğuna inanmıyorum” dedi.