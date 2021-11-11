Oyuncu Yunus Güner hayatını kaybetti

Yazan:
Alaturka Online
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Kültür ve Turizm Bakanlığı, oyuncu Yunus Güner’in hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yayınlanma: 18:01 – 11 Kasım 2021

Oyuncu Yunus Güner hayatını kaybetti

“Bütün Çocuklarım”, “Dudaktan Kalbe”, “Yaz Evi” gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Yunus Güner hayatını kaybetti. Acı haberi, Kültür ve Turizm Bakanlığı duyurdu.

Sosyal medyadan paylaşımda bulunan bakanlık, “Değerli oyuncu Yunus Güner’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli yakınlarına başsağlığı diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Cihangir’deki evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Yunus Güner 49 yaşındaydı.

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