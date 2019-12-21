Büyük bir kitle tarafından Çok Güzel Hareketler Bunlar’la tanınan oyuncu Zeynep Koçak babasını kaybetti. Koçak’ın babası için yaptığı paylaşım ise yürek burktu.

Bir dönemin popüler televizyon programlarından biri olan Çok Güzel Hareketler Bunlar’la adını duyuran Zeynep Koçak, sosyal medya hesabından babasını kaybettiğini duyurdu. Genç oyuncu babası ile fotoğrafını paylaşarak “İlk defa bu kadar büyük bir acı yaşıyorum. Nasıl başa çıkarım onu da bilmiyorum. Benim canım babam her şeyim huzur içinde uyu. Benim hayatta kalma rehberim sendin şimdi yerimi yönümü göremeden karanlıkta ilerliyorum. Seni çok seviyorum” notunu düştü.

CİDDİ BİR İMAJ DEĞİŞİKLİĞİ YAPMIŞTI

Yayınlandığı dönem ekranların en çok izlenen programlarından olan Çok Güzel Hareketler Bunlar’da sarışınlığı ve zayıf haliyle dikkat çeken Zeynep Koçak’ın o günden bugüne değişimi olay olmuştu. Sarı saçlarını siyaha boyayan ve kilo alan Koçak yeni haliyle oldukça beğenilmişti.