ÖZ-KUR-DER Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Çevik: “Uzaktan eğitimde öğrencilerin herhangi bir kaybı olmayacak”

İSTANBUL (AA) – HİKMET FARUK BAŞER – Tüm Özel Eğitim Kurumları Derneği (ÖZ-KUR-DER) Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Çevik, uzaktan eğitimde öğrencilerin kaybı olmayacağını söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığının 16-30 Mart tarihleri arasındaki iki haftalık tatilin son bir haftasında eğitimin uzaktan gerçekleştirilmesi kararını AA muhabirine değerlendiren Çevik, kararı çok yerinde bulduklarını ifade etti.

Birkaç haftalık dersin telafisinin yapılacağını ancak hastalığın yayılmasının telafisinin olmayacağını vurgulayan Çevik, "Çok doğru karar. Bazı ülkeler geç kaldığında ne gibi sıkıntılar yaşandığını gördük." dedi.

Çevik, koronavirüste kuluçka döneminin 14 gün olduğu düşünüldüğünde verilen aranın iki hafta olmasının çok isabetli olduğunu vurguladı. Özel eğitim kurumlarının 11 bin okul ve 1,5 milyon öğrencisiyle uzaktan eğitime hazır olduğunu belirten Ahmet Çevik, "Zaten şu anda ülke genelindeki hemen hemen tüm gençlerimiz ve çocuklarımız bilgisayarlarla telefonlarla entegre halinde. İnternetle tanışık yaşıyorlar. Bu yüzden onlar hiçbir problem yaşamayacak. Zaten hem öğrencilerimiz hem de öğretmenlerimiz bir haftalık tatilde uzaktan eğitime hazırlanacak." ifadelerini kullandı.

– "İnternet sayesinde kayıp olmayacak"

Uzaktan eğitimde bulunan iki sistemin de Türkiye'de uygulanacağını kaydeden Çevik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öncelikle uzaktan canlı eğitim. Bunun okuldaki ve sınıftaki eğitimden bir farkı yok. Öğrenciler öğretmenleri, öğretmenler de öğrencileri görüyor. Aynı sınıftaki gibi parmak kaldırma, söz isteme ve soru sorma gibi özellikleri var yazılımların. İnternet altyapısıyla adeta sınıftaymış gibi bu dersler yapılabilir. İkincisi ise banttan yayın. TRT veya Milli Eğitim Bakanlığının Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden videoların, yayınların izlenerek derslerin takip edilmesi. Bu da destekleyici olacaktır."

Çevik, uzaktan eğitimde uygulamalı bilimler ismi verilen beden eğitim, müzik ve görsel sanatlar gibi derslerin yapılamayacağını, özellikle matematik, Türkçe ve fen bilimleri gibi temel bilim derslerine yoğunlaşılacağını anlattı.

Öğrencilere kalan vakitlerinde kitap okumalarını tavsiye eden Çevik, banttan yayınların tekrar izlenilmesiyle derslerin pekiştirilmesi imkanının bulunduğunu vurguladı.

– "Dönüşüm için bir fırsat olacak"

Çevik, her krizin beraberinde bir fırsatı tetiklediğini belirterek, "Klasik eğitimden yeni nesil eğitime geçmek, eğitimin dijitalleşmesi son dönemde küresel anlamda da hep konuşulan bir konuydu. Bu süreç bu geçişin aşamasını hızlandıracaktır, dönüşüm için eşsiz bir deneyim olacaktır." dedi.

İlerleyen zamanlarda bu eğitimden verim alınmasıyla dönüşümün hızlanabileceğini dile getiren Çevik, okulsuz eğitim olmayacağını ancak zaman zaman online eğitimin düşünülebileceğini ifade etti.

Çevik, burada ebeveynleri çalışan çocukların durumunun ne olacağına dair soruların akla geldiğini hatırlatarak, özellikle küçük yaştaki çocukları olan ebeveynlerden birisine de izin verilmesi gerektiğini söyledi.

– "Altyapısı bulunmayan tüm okullara yardıma hazırız"

Çevik, uzaktan eğitimle öğrencilerin kaybı olmayacağını belirterek, "Dersler okulda nasılsa evde de öyle olacak. Öğrencilerimizin bu bilinçle hareket etmesi çok önemli. Tüm paydaşlar sorumluluğunun farkında olursa bu süreçten kayıpsız çıkılacaktır." dedi.

Özel okulların uzaktan eğitim için tüm altyapılarının hazır olduğunu dile getiren Çevik, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ancak Anadolu'daki bazı okulların uzaktan ve online eğitime hazır altyapısının bulunmaması durumu olabilir. Bizler böyle zor zamanlarda elimizi taşın altına koymak, çocuklarımızın eğitiminin kesintiye uğramaması için elimizden geleni yapmaya hazırız. Bu kapsamda uzaktan eğitim için yeterli altyapısı bulunmayan tüm okullar bize ulaşırsa kendilerine yardımcı olmaya hazırız. Hatta bazı uluslararası uzaktan eğitim teknolojisi üreten yazılım firmaları koronavirüs sebebiyle 3 aylık ücretsiz altyapı desteği sunuyor. Hem bizzat yardımcı olmaya hem de bu firmalarla iletişim kurmalarını sağlamaya hazırız."