Özal’dan Kılıçdaroğlu’na: Maskelerden ne zaman kurtulacağız?

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün 8’inci Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal’ın eşi Semra Özal ve ailesini Beşiktaş’taki evlerinde ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu’na ziyarette Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve CHP İl Başkan Vekilimiz Hale Özcömert Coşkun da eşlik etti. Kılıçdaroğlu’nu kapıda eski milletvekili Ahmet Özal ve Efe Özal ile eşi Sinem Özal karşıladı.

Kılıçdaroğlu sohbete Semra Özal’ın hatırını sorarak başladı. İyi olduğunu belirten Semra Özal, Kılıçdaroğlu’na maskelerden ne zaman kurtulacaklarını sordu.

Kılıçdaroğlu ise “Aşıyı olduk. Antikor testi de yaptık o da fena sayılmaz” diyerek cevapladı.

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