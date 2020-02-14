Ozan Tufan’ın serbest kalma bedeli: 20 milyon Euro

Fenerbahçe’nin devre arasında sözleşme yenilediği Ozan Tufan’ın serbest kalma bedeli belli oldu. Sarı-lacivertli yönetim, Avrupa’dan dev kulüplerin yakın takibe aldığı milli futbolcunun serbest kalma bedelini 20 milyon Euro olarak belirledi. Bir dönem kulüpten gönderilmesi gündeme gelen, Crystal Palace’ın da kapısından son anda dönen 24 yaşındaki orta saha yıldızlaşmasının ardından gerçek değerini buldu.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda birçok kulübün yakından izleyeceği Ozan Tufan, Fenerbahçe’ye olan borcunu ödemek istediğini Başkan Ali Koç’a iletti. Ozan’ın sözleşme yenileme görüşmelerinde “Fenerbahçe’ye borcum var. Bu borcu ödemem gerekiyor. Beni isteyen kulüp ciddi bir bonservis bedeli öder” ifadelerini kullanmıştı. Koç ise oyuncusuna, “Avrupa’ya gidersen gurur duyarız” yanıtını vermişti.