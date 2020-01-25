Özbek lider FETÖ’nün ricasıyla gönderilmiş

Eski MİT’çi Enver Altaylı’dan ele geçirilen dijital materyallerden Özbekistan mektubu da çıktı. Altaylı, Özbekistan’ın muhalif ismi Muhammed Salih’in, FETÖ lideri Gülen tarafından dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e yazılan mektup üzerine sınır dışı edildiğini açıkladı.

Altaylı, “Salih’in sınır dışı edilmesinde Fetullah Gülen Hoca Efendi’nin Abdullah Güle yazdığı mektubun etkili olduğunu biliyorum. Mektubu okudum. Ekstremist dini akımlarla bağlı olan Salih ve benzeri insanların verdikleri ve verecekleri zarara dikkat çekerek, bunlara engel olmanın dini ve İslami bir vecibe olduğunu yazıyor” ifadelerini kullanıyor.

TBMM BAŞKANI İLE GÖRÜŞMÜŞ

Altaylı’nın evindeki aramalarda bulunan flash bellek içerisindeki mektubun, Özbek Cumhurbaşkanı İslam Kerimov’a gönderildiği belirlendi. Altaylı, mektubunda dönemin TBMM Başkanı Köksal Toptan ile görüştüğünü belirterek, şunları söylüyor:

“Kendisi Erdoğan ve Demirel kabinelerinde bakanlık yaptı. Görüşmemizde bana ‘Türkiye bundan böyle hiçbir uluslararası toplantı ve oylamada Özbekistan aleyhinde tavır almayacaktır’ dedi. Bizler Türkiye’de Özbekistan’a karşı faaliyet gösteren Salih’in gerçek yüzünü anlamış bulunuyoruz. Türkiye dışına çıkarılmıştır. Salih’in sınır dışı edilmesinde Fetullah Gülen Hoca Efendi’nin Abdullah Güle yazdığı mektubun etkili olduğunu biliyorum. Mektubu okudum. Ekstremist dini akımlarla bağlı olan Salih ve benzeri insanların verdikleri zarara dikkat çekerek, bunlara engel olmanın dini, İslami bir vecibe olduğunu yazıyor. Bir süre önce Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, kayınbiraderim Orhan Kavuncu’yu davet etmiş ve ona benzer sözler söylemiştir. Gül, Orhan’a söylediklerinin tarafımdan Zatı Alinize intikal ettirileceğini bilir.”