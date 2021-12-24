Özcan Deniz ile Feyza Aktan arasındaki velayet davasında karar çıktı

Oyuncu Özcan Deniz ve eski eşi Feyza Aktan arasında devam eden velayet davasında mahkeme çocuğun annede kalmasına karar verdi.

Özcan Deniz’in 2019 yılında boşandığı eşi Feyza Aktan’a 3 yaşındaki oğlu için açtığı velayetin değiştirilmesi davası bugün İstanbul 17. Aile Mahkemesi’nde görüldü.

Özcan Deniz ağabeyi Ercan Deniz ve korumalarıyla beklerken, Feyza Aktan avukatı ile duruşmayı bekledi.

Her iki tarafın da gergin oldukları gözlerden kaçmadı. Gizli görülen duruşmaya basın mensupları alınmadı.

Duruşma sonunda önce Özcan Deniz, daha sonra da Feyza Aktan avukatıyla çıktı. Feyza Aktan’ın gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

“OĞLUMLA GÖRÜŞME GÜNLERİM ARTIRILDI”

Özcan Deniz, “Oğlumun yaşı küçük olduğu için hakime hanım olması gerektiği gibi hassas davrandı. Oğlumla görüşme günlerim artırıldı. Oğlum üstündeki haklarım biraz daha düzenlendi. Hâlâ oğlumun velayetiyle ilgili bir fikrim yok. Okuyunca çok daha net anlayacağım. Ama oğlumla ilgili görüşme günlerim artırıldı” dedi.

“ÇOCUĞUN VELAYETİ MÜVEKKİLİMDE DEVAM ETMEKTE”

Feyza Aktan’ın avukatı Altın Mimir ise “Açtıkları dava red oldu. Çocuğun velayeti müvekkilimde devam etmekte. Özcan Bey ile ilişkinin kısmen artırılması yönünde karar verildi. Ama öncesinde de zaten müvekkilim Özcan Bey ile çocuğu şahsi ilişkisinden daha fazla görüştürüyordu. Dolayısıyla açmış oldukları davada iddia ettikleri her şeyin gerçek dışı olduğu ve kanıtlayamadıkları açığa çıktı” diye konuştu.

“DERİN BİR NEFES ALMAYA İHTİYACIM VAR”

Feyza Aktan da “Geçen 1,5 yılın ardından aslında bir sinir boşalması yaşadım. Hâlâ da kararın farkında değilim. Gerçekten bittiğine inanamıyorum. Derin bir nefes almaya ihtiyacım var. Çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. (DHA)

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