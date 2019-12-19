Özcan Deniz’in ehliyetsiz yeğeninden tehlikeli hız denemesi

Sadece sahne hayatıyla değil özel hayatıyla da zaman zaman haber olan Özcan Deniz, bu kez yeğeni D.D üzerinden haber oldu.

Özcan Deniz’ in kardeşi Ercan Deniz’in oğlu 16 yaşındaki D.D.’nin soysal medya hesabından ilk olarak lüks araçların bulunduğu garajı paylaştı.

D.D. ardından o otomobillerden birine binerek yola çıktı. D.D. lüks otomobilde kadrajın 250’yi bulduğu anlarda sevinç çığlıkları attı. (DHA)