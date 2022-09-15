Zafer Partisi Fatih İlçe Başkanlığının, ‘Yerli ve milli Escobar’ yazılı pankartı Kızılelma Caddesi’ne asmasının ardından yaşananlarla ilgili açıklama yapan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, “Biz Escobar dedik siz kimi anladınız?” dedi.

İstanbul Fatih’te, cadde üzerinde yer alan iki bina arasına Zafer Partisi İlçe Başkanlığı tarafından “Yerli ve milli Escobar” ifadelerinin yer aldığı bir pankart asılmış, polis müdahalesiyle pankart indirilerek Zafer Partisi İlçe Başkanı gözaltına alınmıştı. Dün akşam saatlerinde de Zafer Partisi İstanbul İl Başkanı Mustafa Can ifadeye çağrıldı.

“SİZ KİMİ ANLADINIZ”

Zafer Partisi’nden yapılan açıklamada pankartın görselinde yer alan yarım kafanın ünlü oyuncu Bruce Wıllıs olduğu belirtildi. Ümit Özdağ da, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “Biz Escobar dedik siz kimi anladınız?” diyerek şu olayı yazdı;

“Sarhoş Kremlin’in önünde “kahrolsun diktatör” diye bağırıyormuş. Polis adamı Stalin’e götürmüş. Stalin “yoldaş ne demek istedin” diye sormuş. Adam “Ben Hitler’i kastediyordum” deyince Stalin polise dönüp “yoldaş, peki sen ne demek istedin?”

“BASİT BİR PANKART İÇİN YÜZLERCE İNSANI BURADA BEKLETİYORLAR”

Öte yandan İstanbul İl Başkanı Mustafa Can da Sirkeci Polis Merkezi’ne giderek ifade verdi. İfade verdikten sonra çıkan Mustafa Can yaptığı açıklamada, “Asılmış olan bir pankarttan dolayı yüzlerce arkadaşım ile birlikte buradaydım. Benim de tanık olarak bilgimi aldılar. Zorlu bir sürece giriyoruz. Bunu görüyoruz. Basit bir pankart yüzünden yüzlerce insanı buralarda saatlerdir bekletiyorlar. Yükselen bir partimiz var. Bunlarla sürekli karışılacağız ben eminim zafer inananların olacak.” dedi.

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