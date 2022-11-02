Özdağ hakkında fezleke! Sert tepki gösterdi

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ hakkında İçişleri Bakanı Soylu’yu tehdit ettiği gerekçesiyle fezleke düzenlendi. Fezleke hakkında açıklama yapan Özdağ, “Televizyonlara çıkıp benim hayvandan aşağı olduğumu söyleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya bana hakaretten dolayı dava açmayı düşündünüz mü?” dedi.

Kemal ATLAN

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, hakkında düzenlenen fezleke hakkında açıklama yaptı.

‘TEHDİT’ SUÇUNDAN FEZLEKE DÜZENLENDİ

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yönelik sosyal medya paylaşımından dolayı ‘tehdit’ suçundan fezleke düzenledi.

Özdağ, 9 Mayıs 2022 tarihinde sosyal medya paylaşımından dolayı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan fezlekeye tepki gösterdi.

“SOYLU’YA DA DAVA AÇACAK MISINIZ?”

Hazırlanan fezleke hakkında düşüncelerini açıklayan Özdağ şunları söyledi:

*Bugün Eskişehir’e gelirken basına bir haber düştü. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, benim, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya ‘hakaret’ ettiğime dair bir fezleke hazırlamış ve bunda da Mayıs ayında yaptığım bir sosyal medya paylaşımına dayanarak tehdit ettiğimi ifade ederek fezlekeyi hazırlamış.

*Böylece cumhuriyet tarihine ilk kez bir İçişleri Bakanını tehdit eden siyasi parti lideri olarak geçtiğimin de farkındayım. Doğrusu Ankara Cumhuriyet Başsavcısına buradan seslenmek isterim: Televizyonlara çıkıp benim hayvandan aşağı olduğumu söyleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya bana hakaretten dolayı dava açmayı düşündünüz mü?

*Neyse Sayın Başsavcım. Bu dönemde ileri gidecek. Tük devleti geri gelecek. Türk devleti sınıra geri gelecek. Türk devleti Türk Silahlı Kuvvetleri’ne geri gelecek.

*Türk devleti polise, jandarmaya geri gelecek. Ama unutmayın! Türk devleti Adalet Bakanlığı‘na da geri gelecek. O zaman tekrar konuşacağız bu konuyu.

ERDOĞAN’A ÇAĞRI

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan‘ı bir televizyon programında canlı yayına katılmaya davet ett. Televizyon programına Erdoğan isterse İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu da yanında getirebileceğini ifade eden Özdağ, “Bildiklerimi, başıma bir şey gelmesi durumuna tedbir olarak da bunların hepsini kayda aldım. Belgeleriyle birlikte iki değişik yere bıraktım” dedi.

“SIĞINMACILARI GÖNDERECEĞİZ”

Özdağ, Eskişehir’de çeşitli ziyaretlerde bulunarak, esnaf ziyareti yaptı. Özdağ’ın esnaf ziyaretindeki konusu mültecilerin ülkelerine gönderilmesiydi. Özdağ, girdiği esnaf dükkanlarındaki esnaflara ve vatandaşlara, sığınmacılardan memnun olup olmadıklarını sorarak, “2023 seçimleri sonrası sığınmacıları Zafer Turizm ile memleketlerine göndereceğiz” ifadelerini kullandı.

“OY KULLANACAĞINIZ YERİ ŞİMDİDEN BELİRLEYİN”

Adalar mevkiinde gençlerle bir kafede bir araya gelen Özdağ, gençlerin sorunları ve beklentileri hakkında konuştu.

2023 seçimlerinde mutlaka oy kullanmaları konusunda uyaran Özdağ, şunları söyledi;

*Bu ülkeyi terk etmeyi düşünmeyin. Hepinizin Atatürk‘ü son derece sevdiğinden eminim. Atatürk’ü bizim sevmemiz turistlerin Türkiye’yi sevmesi gibi olmaz. Fiyatlar artsa da hava kötü olsa da burası bizim ülkemiz ve biz bu ülkeyi seviyoruz.

*Biz bu ülkeyi turist gibi sevmiyoruz. Biz bu ülkeyi Türk gibi seviyoruz. Yurt dışına gidin, görmek için, bilginizi, görgünüzü geliştirmek için daha iyi eğitim almak için, aldığınız eğitimi geliştirmek için, turistik amaçla gidin. Ama döneceğiniz hayatınızı geçireceğiniz, çocuklarınızı yetiştireceğiniz yer burası.

*Hakikaten Türkiye 20 yılda çok ağır bir tahribat gördü. Çok ağır zararlarla karşı karşıya kaldı. Ama burası bizim evimiz. 2023 seçimlerinde sandığa gidin ve bunları düşünerek oyunuzu verin. Oyunuzu vereceğiniz yeri 6 ay önceden bildirmek mecburiyetiniz var. Bunun için oyunuzu memleketinizde mi yoksa öğrenim gördüğünüz ilde mi kullanacaksınız onu şimdiden belirleyin.

“ERDOĞAN’I YÜREĞİ VARSA TELEVİZYONA ÇIKMAYA DAVET EDİYORUM”

Özdağ programı kapsamında parti il binasında basın mensuplarıyla bir araya gelerek sorularını da yanıtladı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı bir televizyonda canlı yayına davet eden Özdağ şunları söyledi:

*Ben Recep Tayyip Erdoğan’ı eğer yüreği var ise benimle televizyon programına çıkmaya davet ediyorum. Konuyu da söyleyeyim. 2015 Haziran ve Kasım ayları arasında ne oldu? Sayın Recep Tayyip Erdoğan; Ahmet Davutoğlu bu konuyu dile getirdiği zaman Ahmet Davutoğlu’nu tehdit ettiniz.

*Ben bu konuyu dile getirdiğim zaman çok sinirlendiniz ve Mecliste yaptığınız konuşmada bana ‘istihbaratçı artığı’ dediniz. İstihbaratçı artığı değilim, istihbaratçı da değilim. Ama istihbaratım iyidir. Haziran ve Kasım arasında ne oldu, nasıl oldu? Tek tek, isim isim hepsini biliyorum. Başıma bir şey gelmesi durumunda tedbir olarak da bunların hepsini kayda aldım. Belgeleriyle birlikte iki değişik yere bıraktım.

*Partimizin kongresinde de size konuşmamda bir haber yolladım. Seçimler yaklaşırken aynı şeyi bir daha denerseniz, bildiğim her şeyi açıklarım diye. İsterseniz gelin televizyonda tartışalım. Kemal Kılıçdaroğlu gibi her hâlükârda size gollük paslar veren 10 seneden beri iktidarda kalmanızı sağlayan çakma bir muhalefetle televizyona çıkma isteğinizi ben de anlıyorum.

*Ama hadi gel. İstersen Süleyman’la birlikte gel. Televizyona çıkalım, Haziran-Kasım arasında ne olduğunu konuşalım. 2009’a gidelim. 2009’da da ‘casusluk dosyası’ önünüze geldiğinde neler söylediğinizi konuşalım. Ondan sonra neden FETÖ’nün bir casusluk ve terör örgütü olmasını bilmenize rağmen bu casusluk ve terör örgütünü devletin içine sokup, içerideki bütün belgeleri almasına nasıl izin verdiğinizi de konuşalım. Bir şeyi daha konuşalım. Bir referandum konuşalım.

*Çözülmüş olan bir başörtüsünü değil. Sığınmacılar Türkiye’de kalsın mı kalmasın mı? Referandumunu yapalım. Vatandaşlık verilsin mi, verilenler iptal edilsin mi? Bunları konuşalım. Ama buna cesaret edebileceğinizi düşünmüyorum. Çünkü siz çakma muhalefete çok alışmışsınız.

*Hırpalayabildiğiniz, itip, kakabildiğiniz, tehdit edebildiğiniz, su dediğinizde susan, kork dediğinizde korkan. Burada çakma bir muhalefet yok. Burada milli bir muhalefet var. Biz neyi savunduğumuzu ve nasıl savunacağımızı bilen bir muhalefetiz. Bakalım Recep Tayyip Erdoğan’dan cevap olarak ne gelecek?”

“KILIÇDAROĞLU NEYİ MEŞRULAŞTIRMAYA ÇALIŞIYORSUNUZ?”

*CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2021 yılı Ekim ayında 6 milyon 300 bin kişi oy kullanacağını söyledi. Bu sene Ekim ayında Washington’da yapmış olduğu basın toplantısında ise, bu sayıyı 7.5 milyona çıkarttı. Oysa, en son yapılan seçimler Mart 2019 yılında yapıldı. Haziran 2023 yılında yapılacak olan seçim ile 2019 yılında yapılan seçim arasında 51 ay var.

*Türkiye’de her ay seçmen sayısında artış 71 ila 73 bin kişi arasında oluyor. Ortalama 72 bin alırsak, ilk kez oy kullanacak seçmen sayısı 72 bin çarpı 51’dir. Bu da 3 milyon 600 bin ediyor. Kılıçdaroğlu’na sordum, tekrar soruyorum. Kemal Bey, bu aradaki 4 milyon fark nereden çıkıyor? Basit bir soru Kemal Bey.

*Siz Maliye bakanlığında hesap uzmanıydınız. 4 milyon oy nereden çıkıyor? Size şimdiye kadar 100 tane mesaj atan Polimetre’nin sahibinin 98 tanesine cevap verdiniz. Sadece iki defa cevap vermediniz. Kemal Ölçer’den bahsediyorum, anladınız siz. 2021 Ekim ayında 6 milyon 300 bin yeni seçmen olacağı açıklaması yaptığınızda size sordu.

*Bu fark nereden geldiğini sordu, cevap vermediniz. Ekim 2022’de 7.5 milyon diye açıkladınız. Kemal Ölçer size tekrar sordu, 7.5 milyon nereden geliyor diye. Ona da cevap vermediniz. Kemal Bey, neyi meşrulaştırmaya çalışıyorsunuz?

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