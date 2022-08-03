Özdağ: KPSS sorularını yayınlayan yayınevi sahibi, ÖSYM’den pek çok ihale almış

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bir yayınevinin kitabında yer alan 16 sorunun KPSS’de aynen yer almasına ilişkin olarak, “Bu soruları hazırlayan dershanenin sahibi, ÖSYM’den başka ihaleler de almış. Ne büyük tesadüf! Hem gençlerin hayatını karartıyorlar hem de zenginleşiyorlar” dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, ortaya çıkan KPSS skandalıyla ilgili ÖSYM Başkanlığı önünde açıklama yapmak istedi ancak Özdağ’ın açıklamasına polis izin vermedi.

“ENGELLEMESİ GEREKEN ÖSYM’NİN TÜRK GENÇLERİNİN HAYATINI KARARTMASI”

Bunun üzerine farklı bir noktada açıklama yapan Özdağ, KPSS sınavında yaşanan skandala ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Polis, ÖSYM’nin önünde basın açıklaması yapmamızı engelliyor. Aslında engellemesi gereken bizim, basınla birlikte ÖSYM önünde açıklama yapmamız değil, engellemesi gereken ÖSYM’nin Türk gençlerinin hayatını karartması.

Bunun engellenmesi gerekiyor. Bugün ÖSYM’nin son yaptığı sınavda ortaya çıkan rezaletten dolayı buradayız. Dün gece başkan görevden alındı. Devlet Denetleme Kurulu da bir araştırma başlatmış. Bunun da olumlu bir adım olduğunu düşünüyoruz.

Ancak, mesele sadece bu sınavda yapılan ve bir dershanenin hazırlamış olduğu 16 sorunun sınava dahil edilmesiyle ilgili bir yolsuzluk değil, 2006 senesinden bu yana değişik şifreleme sistemleriyle FETÖ başta olmak üzere bazı cemaat ve tarikatların, bu sınavlarda yolsuzluk yaparak, gençlerin ve yurttaşların geleceğini kararmalarıyla ilgili çalışmalardır. Esas üzerinde durulması gereken bunlardır.”

“BUNDAN ÖNCEKİ SINAVLARDA SORUŞTURULSUN”

Sadece bu sınavın değil geçmiş yıllardaki bazı sınavların da soruşturulması gerektiğini söyleyen Özdağ şunları dile getirdi:

“Biz Zafer Partisi olarak, partili uzman arkadaşlarımızın, bu sınav ve bundan önce yapılan birkaç sınavla ilgili tespit etmiş oldukları şifreli yolsuzluğu önümüzdeki günlerde Türk kamuoyuyla paylaşacağız.

Soruşturmanın Devlet Denetleme Kurulu tarafından başlatılan soruşturmanın sadece bu 16 soruyla sınırlı kalmamasını bundan önceki sınavlarda kullanılan, şifreleme yöntemiyle cevaplandırmanın da araştırılması gerektiğini düşünüyoruz.

Bunun da takipçisi olacağız. Bu Türk gençlerinin geleceğini elinden alma operasyonudur.”

“ÖSYM’Yİ KASAPLAR ODASINA BAĞLAYALIM”

ÖSYM’nin Kasaplar Odası’na bağlanması çağrısında bulunan Özdağ sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kasaplar Odası’nda kasaplar, büyük ve küçükbaş hayvanların kesimiyle ilgili organize oluyorlar. ÖSYM’yi Kasaplar Odası’na bağlayalım, çünkü ÖSYM Türk gençlerinin geleceğini katlediyor. Yıllardır böyle devam ediyor.

Hiç kimsenin bir şeye inancının kalmadığı, gençlerin Türkiye ile ilgili umutlarını yitirdiği bir döneme girdik. Devletin yaptığı sınavda yolsuzluk olur mu? Ama oluyor. Bu fark edildi. Kim fark etti? Devlet mi fark etti? Sınava girenler fark ettiler ve onlar açığa çıkarttılar.” şeklinde konuştu.

“ÖSYM’DEN BAŞKA İHALELER DE ALMIŞ”

Özdağ konuşmasını şöyle noktaladı:

“Sonra öğreniyoruz ki, bu soruları hazırlayan dershanenin sahibi, ÖSYM’den başka ihaleler de almış. Ne büyük tesadüf! Hem gençlerin hayatını karartıyorlar hem de zenginleşiyorlar.

Bu rezalete karşı artık herkesin ayağa kalkmasının ve ‘yeter artık’ demesinin zamanı geldi. Polis, gerçek suçluları yakalasın.

Suçluların peşinden giden Zafer Partisi’nin önüne engel çıkarmaktan vazgeçsin. Biz Türkiye Cumhuriyeti devletine ait bir kurumun camına zarar vermeyiz ama kurumların ruhunu ve felsefesini öldüren alçaklardan da hesap sorarız.”