Özdağ: Türkiye’yi ‘göçmenistan’ yapmaya çalışanlar gereken dersi alacak

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Burdur’da partisinin İl Başkanlığı’nın açılışına katıldı. Açılışın ardından konuşan Ümit Özdağ, şunları söyledi:

– Seçimler hızla yaklaşıyor. Biz de Zafer Partisi ve Ata İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan Bey’in çalışma ekipleri olarak, bütün Türkiye’de çalışmalarımızı eşgüdüm halinde sürdürüyoruz. Bazı siyaset mühendisliklerinin yapmak istediğinin aksine Türklüğü anayasadan çıkartmak, sığınmacılar için Türkiye’yi bir ‘göçmenistan’ yapma projesi, Ata İttifakı ve Zafer Partisi’nin Türk halkının desteğini alan direnciyle karşı karşıya kaldı.

– Türklüğü anayasadan çıkartmak isteyenler, Türk milletine, Türk milleti kavramına karşı savaş açanlar, Türkiye’yi göçmenistan haline getirmek isteyenler Zafer Partisi’nin oluşturduğu cephe karşısında şaşkınlığa uğramış durumdalar. Zafer Partisi’nin arkasında, Sinan Oğan’ın arkasında Türk milletinin tepkisinin her geçen gün yükselerek sandığa doğru ilerlediğini görüyoruz. Biz manipüle anket sonuçlarını da biliyoruz, gerçek anket sonuçlarını da biliyoruz.

YÜZDE 90’I BİZİM GİBİ DÜŞÜNÜYOR

– Türk halkı anayasadan Türklüğün çıkarılmasına, Türk milletinin HDP ile HÜDA-PAR arasına sıkıştırılmasına izin vermeyecek. Türk halkı Türkiye’nin Orta Doğululaştırılmasına izin vermeyecek. Bu izin vermemeyi de Zafer Partisi’ne desteğini açıklayarak gösterecek. Eğer bir kısım halkımız Ata İttifakı’na ve Zafer Partisi’ne destek vermezse, bizim gibi düşünmedikleri için değil bizim onlara yeterince ulaşamamamızdan, bir nedenden dolayı bu seçimde destek vermeyecekler.

– Ancak biliyoruz ki Türk halkının yüzde 90’ı bizim gibi düşünüyor. Türk halkının yüzde 90’ı Türkiye’nin göçmenistan olmasına karşı. Türk halkının yüzde 90’ı Türklüğün, Atatürk’ün anayasadan çıkartılmasına karşı. Atatürk ile kavga edenler, Türk milletine savaş açanlar, Türkiye’yi göçmenistan yapmaya çalışanlar sandıkta gereken dersi seçmenden alacaklar. (DHA)