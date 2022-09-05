Özdağ: Ülkemiz yabancılar tarafından satın alınmakta

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, “Ülkemiz Filistin’in Yahudiler tarafından satın alınması gibi yabancılar tarafından satın alınmaktadır. Kimse çok bir şey alınmadı demesin. İsrail kurulduğunda ancak toprakların yüzde 7’si Yahudilere aitti.” dedi.

Özdağ, partisinin “Sığınmacıların Vatanlarına Geri Dönüş Planı: Anadolu Kalesi Projesi”nin bir otelde düzenlenen tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Zafer Partisinin kuruluşunun birinci yılını 26 Ağustos’ta geride bıraktığını söyledi.

Lübnan’da devletin mezhepler ve dinler arasında paylaştırıldığını belirten Özdağ, “Ülkemiz ise Filistin’in Yahudiler tarafından satın alınması gibi yabancılar tarafından satın alınmaktadır. Kimse çok bir şey alınmadı demesin. İsrail kurulduğunda ancak toprakların yüzde 7’si Yahudilere aitti.” diye konuştu.

Ümit Özdağ, partisinin bir yıl içinde, “Türk siyasetinin en önemli belirleyicilerinden olduğunu, sadece kendi politikaları ile Türk halkını, seçmeni etkilemekle kalmadığını, iktidar ve muhalefetteki düzen partilerine de bilgisayar dili ile format attığını” savundu.

“TÜRK HALKI 13 MİLYON SIĞINMACI VE KAÇAĞIN BASKISI ALTINDA”

“Türk halkı 13 milyon sığınmacı ve kaçağın ezici baskısı altında kalıyor. Bunların ülkelerine geri dönmesini arzu ediyoruz.” diyen Özdağ, Hatay’da dün bir Suriyeli gencin öldürülmesi olayına da değinerek, şunları kaydetti:

“Zafer Partisi, Türkiye’nin Irak ve Suriye gibi bir iç savaşa sürüklenmesine karşı çıkmaktadır. Zafer Partisi, ülkesinin parçalanmasına karşı çıkan Türk milletinin iradesini temsil etmektedir. 13 milyon sığınmacı ve kaçağın geri yollanmasını isteyen seçmen Zafer Partisine oy verecektir. ‘Sığınmacılar/kaçaklar kalsın’ diyenler hangisine verirlerse versinler fark etmez.”

“ANADOLU KALESİ PROJESİ”Nİ ANLATTI

Zafer Partisi Milli Güvenlik Araştırmalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fikret Bayır da sığınmacıların ülkelerine dönmelerini içeren “Anadolu Kalesi Projesi”ni anlattı.

Türkiye’nin, Cenevre Sözleşmesinin kapsamını genişleten 1967 New York Protokolüne 1968’de taraf olduğunu belirten Bayır, yaptıkları plana göre, 1 yılda Türkiye’ye gelen sığınmacıları ülkelerine göndereceklerini, Cumhurbaşkanlığı düzeyinde Yabancı İşlemleri Yüksek Kurulunu kuracaklarını, Yabancı İşlemleri Operasyon Merkezini ve Yabancı İşlemleri İl Çalışma Grubu oluşturmayı hedeflediklerini aktardı. AA

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